華裔女星白靈，今年以電影《墮胎師》入圍第57屆金馬獎「最佳女主角」，為了能參與這場電影人的盛宴，先從洛杉磯來台進行14天隔離，如今14天隔離期即將屆滿，讓她難掩興奮之情曬出全裸遮胸照片，直呼：「終於自由了」。

白靈稍早在IG發文，一開始就跟這美麗的世界道早安，接著曬出自己性感火辣照，只見她裸上半身站在鏡子前，並用右手環抱住傲人雙峰，並遮住重點部位，接著表示這是她慶祝自由的方式，面對14天隔離期即將屆滿，字句中更難掩她的興奮之情，提及新片《墮胎師》今晚將在金馬影展首映，對此她坦言心情相當激動，也向粉絲隔空喊話「希望見到你」。

她表示隔離14天期間，以耐心、尊重、愛和理解，去學習到原本習以為常的自由，如今有多麼難能可貴，更強調要熬過14天隔離期，對她而言有多麼不容易，希望大家心中都能夠存有愛，才能夠讓世界更和諧。

而白靈日前曬出辣照，只見她一絲不掛坐在窗邊，僅用鮮花遮住重點部位，私密部位則是若隱若現引人遐想，此外也曬出起床照，一抬腳三角地帶隱約可看到黑影，破尺度火辣畫面，再度掀起網友熱議。

(中時新聞網)