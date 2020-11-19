蘭陽博物館在3年前舉辦台灣扶鸞特展，讓德國籍漢學家朗宓榭大開眼界，經數次聯絡後，宜蘭市碧霞宮決定出借扶鸞儀式用的鸞筆在德國展出，盼能讓國際一窺兼具宗教、教育的扶鸞文化。

扶鸞儀式是運Y字型桃木和柳枝合成的鸞筆，由鸞生執筆揮動在鸞桌上寫字，以詩詞文章傳達神的指示。

蘭陽博物館研究典藏組組長林正芳表示，扶鸞在宋朝時原本是文人的遊戲，還有用來測考試的命題，清朝時扶鸞變成宗教活動，神的指示就在詩或文章中，因為扶鸞是以文字為主要媒介，都是當時社會的上層階級參與，後來鸞堂從上層社會的社團開始宗教化、寺廟化。

蘭陽博物館館長陳碧琳表示，蘭博曾與寺廟、宮廟合作舉辦扶鸞特展，德國漢學家朗宓榭（Michael Lackner）看到碧霞宮的鸞筆後，因德國紐倫堡將舉辦歐亞卜數、數術與神術展覽，鸞堂是結合占卜、講學，因此希望可出借鸞筆展出。

今天（19日）宜蘭市碧霞宮經過嚴謹的鸞筆出宮參展儀式，請出有70、80年歷史的鸞筆，稍作展出後由文物託運公司裝箱運送到海關，將遠赴德國展出。碧霞宮主委陳宗林說，碧霞宮的鸞筆到德國紐倫堡參展，不僅可發揚台灣文化，也具有歷史意義。

(中時 )