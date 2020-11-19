樂壇傳奇美聲天后惠妮休斯頓(Whitney Houston)生前多次染毒，2012年2月終究造成不可逆的惡果，被發現猝死在飯店浴缸，而如詛咒般，她的愛女芭比克利絲汀(Bobbi Kristina)3年後，竟也被發現在浴缸昏迷，搶救無效過世，今竟爆出惠妮的繼子、芭比同父異母的哥哥小巴比布朗(Bobby Brown Jr.)，被發現陳屍洛杉磯自宅，同樣活不過30歲。

惠妮休斯頓死後，子女猶如詛咒般，一個一個離世，在女兒芭比過世4年後的現在，繼子小巴比布朗竟被發現在自家身亡，親友向外媒《TMZ》表示，小巴比布朗被發現陳屍在洛杉磯自家中，親友們不認為有外力介入，而警方獲報後已到場勘查，死因尚待調查，小巴比布朗年僅28歲突然離世，讓親友都覺得難以接受。

惠妮休斯頓愛女芭比4年前才過世，如今繼子小巴比布朗，被發現陳屍家中。(達志影像/美聯社資料照片)

小巴比布朗是老爸巴比布朗與前任女友生下的兒子，他出生隔年，巴比布朗正式娶惠妮休斯頓為妻，之後給他添了妹妹芭比克莉絲汀，兄妹相差2歲，而惠妮休斯頓在這段婚姻中苦不堪言，更因此染上毒癮，直到2007年結束這段15年的婚姻，但人生卻難以逆轉，最終因混用酒精與藥物，猝死在比佛利山莊酒店的浴缸裡。

猶如接棒一般，繼承了惠妮遺產的芭比克莉絲汀，竟在媽媽死後3年被發現倒在自家浴缸中，陷入昏迷，經過6個月的搶救，仍是回天乏術，生命停在22歲這一年，事後芭比接受了解剖，死因是溺水及大葉性肺炎，體內有酒精跟藥物反應，證明她跟母親一樣，染毒步後塵。

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