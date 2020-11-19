北京18日羅列14點針對澳洲的不滿事項，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）19日回應「澳洲永遠都會是澳洲」，重申不會改變政策。

大陸與澳洲關係持續惡化，陸駐澳洲使館人員昨（18）日釋出一份文件，羅列14點大陸對澳洲政府的不滿，指控坎培拉讓兩國關係惡化，針對北京羅列「14大罪狀」，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今（19）日以「澳洲永遠會是澳洲」冷淡回應。

澳洲《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）報導，一名大陸駐坎培拉大使館人員昨日向一名澳洲記者公布一份羅列了北京對澳洲的14大罪狀文件，指控澳洲政府毒害兩國關係，向坎培拉施壓，在關鍵政策上改變態度。

文件列出的14點抱怨包含澳洲政府贊助「反中」研究計畫、突襲中國記者及取消學術簽證、在多邊論壇上帶頭攻擊大陸對台灣、香港、新疆的事物、呼籲對新冠病毒的起源進行獨立調查、阻止華為參與當地5G網絡建設、阻擋中國在當地的10起投資、沒有任何證據就指控中國進行網路攻擊、跟隨美國譴責中國在爭議區域的主張「非法」、任由媒體以不友善及敵意的方式報導中國、澳洲政府試圖破壞維多利亞省與中國達成的一帶一路計畫等。

該名官員還嗆聲，「中國生氣了，如果你讓中國變成敵人，中國就會是敵人」，強調如果澳洲政府改變羅列在清單上的政策態度，「將有助於改善氛圍。」

針對大陸列出14大罪狀，澳洲總理莫里森以「澳洲永遠會是澳洲」一句話冷淡回應。路透社報導，莫里森今日接受澳洲電視台第七頻道（Seven Network）晨間節目「Sunrise」專訪時表示，「如果擁有自由的媒體、選舉選出的議員、以及表達想法成為令人關注的原因，如果和加拿大、紐西蘭、英國等國一起在國際論壇上對人權議題發聲導致兩國關係緊張，那麼緊張的原因只是因為澳洲在實踐澳洲的原則而已。」

莫里森強調，澳洲是以自己的利益來行動，並且不會改變任何政策，拒絕向北京施壓屈服。

今年中澳關係急速惡化，新冠肺炎疫情蔓延全球，莫里森4月率先公開呼籲，派遣獨立調查人士進入大陸調查新冠病毒起源，引發北京反彈。自此北京對坎培拉祭出連串貿易制裁，包括限制牛肉進口、對大麥加收進口關稅，最近更傳出已連續2周沒有任何澳洲葡萄酒業者成功出口葡萄酒到大陸。

數月來澳洲政府持續尋求和北京協商，不過屢吃閉門羹，澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）昨日表示，「現在完全取決於大陸，是否要坐下來好好對話」，不過《雪梨晨驅報》報導，一名匿名大陸政府官員私下透露，「中國幹嘛在乎澳洲」，稱當氣氛不好時，通話都是「沒有意義的」。

(中時新聞網)