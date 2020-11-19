新竹縣關西鎮共有9所國民小學，其中6所為小校，面臨整併問題，新竹縣議員徐瑜新19日於總質詢時，認為小校對於地方發展有其重要性，建議教育處應輔導，發展特色並留住學生；教育處長楊郡慈回應，針對小校整併問題已有3年轉型發展計畫，12月將舉辦分享交流會，邀請議員、學生家長參與。

徐瑜新表示，6所學校分別為太平、南和、坪林、錦山、玉山、東光國小，全縣有15所國小學生人數於50人以下，其中6所就在關西，且錦山、玉山均位於山區，對在地學生來說十分重要，亦有助於地方發展，因此建議縣府先輔導轉型，以特色辦學為主，或是開放為大學區，而非整併。

徐瑜新也認為，關西不少地區為偏鄉，有隔代教養、家長經濟條件較差的問題，很多學生放學後沒有去處，且在地沒有安親班，因此他也為這些學生請命，期望縣府能編列預算，開闢課後照顧班、社團等，勿讓城鄉差距愈來愈大。

楊郡慈則回應，依據「新竹縣公立國民小學及國民中學合併或停辦辦法」，學校須提3年轉型計畫，無論是混齡編班、教學或是委託私人辦學等方式，日前已經邀請縣內15所學校共同開會，她也明確回應，「整併並非目標」，而是希望學校在3年內轉型。楊郡慈也說，包含穩定學校師資、提升基本學科能力，並由教育處作為平台，整合資源，支持各校轉型。

楊郡慈也說，課後照顧班的開設有人數限制，但校外公益性質的則無，會請各校提需求，爭取經費補助。另外在12月2日會有交流分享會，屆時將邀請議員、學生家長參與，一同參與學校轉型的過程。

徐瑜新也另為關西鎮的學校爭取經費，他說很多學校包含視聽教室座椅破損、沒有飲水機，但市區學校興建成本已到1坪12萬，建校以億計費，希望教育處也能編列經費，幫助偏鄉小校設置基本設施，而非由校長們四處低頭募款，為學生爭取資源。

(中時 )