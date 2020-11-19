繼9月與米其林一星名廚林泉聯合開發4款即時料理後，有機食材品牌「GREEN & SAFE」11月再攜手曾獲「亞洲最佳女主廚」肯定刀的名廚陳嵐舒合作，，推出六款名廚冷凍即時料理，其中包含4款與米其林必比登「gubami」聯名的牛肉即時料理「威士忌紅燒牛肉麵」「叉燒牛小排」、「紅油牛肉臊子乾拌麵醬」與、「花椒番茄牛肉水餃」，及兩款主廚私房菜-「地中海香料烤雞腿」與「印度香料蔬菜醬」，讓消費者無論在家宴客，或是日日餐桌，都可以簡單加熱、輕鬆上菜。

GREEN & SAFE攜手陳嵐舒合作的6款聯名料理，今（11/19）日起正式於GREEN & SAFE全國12家門市與官網上架販售，至12/6前系列產品皆享95折優惠，活動期間內至「Green & Safe永豐餘有機生活管家粉絲團」參加活動留言，即可抽主廚新餐廳「小樂沐」市價5,160元的雙人套餐。

打破一般加工冷凍調理包為了降低成本、增加口感、求速成，而增添許多食品添加物、減工序的作法，以安心生鮮食材起家的永豐餘生技自營品牌「GREEN & SAFE」，自2008年瞄準現代工作者無暇下廚，卻又希望吃得健康的飲食需求，至今推出多達150支的「省時達人」系列冷凍調理包，即特別訴求結合自家嚴選、可溯源的安心原食材，由主廚精心研發、製程無添加，讓消費者只要簡單隔水加熱或蒸煮，就能輕鬆吃得安心又美味!

永豐餘生技總經理何奕佳表示，GREEN & SAFE此次與嵐舒主廚合作推出聯名料理，主廚特別強調「層次」風味的展現，工序上極為繁複，不管是高湯的熬煮、香料的炒製，都需要一步一步遵循工序，無法偷工減料，而繁複多變的香料風味如何在加工殺菌、冷凍、覆熱後仍能完整保留，更是一大考驗。除了使用原食物，讓食材天然的鮮甜味完整呈現外，還牽涉到製程工序上許多細節，為了打造出名廚心目中完美的味道，團隊反覆測試改進，最終才讓名廚點頭過關，其中威士忌紅燒牛肉麵的酒香韻味更讓嵐舒主廚品嘗後感動。

曾經三度名列「亞洲50大最佳餐廳」排行榜的台中樂沐法式餐廳主廚廚陳嵐舒，曾於2014年獲得凱歌香檳「亞洲最佳女主廚」封號，精湛手藝席捲台灣餐飲界及美食饕客圈。旗下精緻牛肉麵專賣店「gubami」不僅在2020年一舉拿下台中米其林必比登，今年更在眾多饕客粉絲期待下再度出擊，甫於11月推出「小樂沐（Le Côté LM）」，成為時下餐飲圈最熱門話題餐廳。

(工商 )