中天新聞換照案，遭NCC委員以7:0全數否決，決議不予換照。資深媒體人羅友志今（19）日在廣播節目中談及此事，情緒激動，甚至淚灑廣播節目現場，悲嘆「如果新聞死台灣剩下什麼」。

NCC否決中天換照案，遭批扼殺新聞言論自由，羅友志在廣播節目「羅友志嗆新聞」中質疑，台灣到底還有沒有新聞自由的意識，真的還有言論、民主自由嗎？在台灣講民主自由，是多麼可笑跟卑微的一件事，竟要靠當權者恩賜，還有媒體人在臉書寫「好爽」，可惡至極。

講到激動處，羅友志怒摔耳機，一旁的國民黨主席江啟臣臉色沉重，兩人靜默許久。接著江啟臣表示，這真的是大家對於新聞自由的無奈、悲傷跟憤怒。

情緒收拾好後，羅友志也懊惱自己情緒沒有控制好，超不專業。江啟臣則安慰他「可以理解」，相信就算站在不同立場的媒體，也有人的想法是一樣的。收看直播的網友也紛紛給予鼓勵，「友志真性情」「化悲憤為力量」「不要氣餒」，要他加油。

對於媒體工作抱有很大熱忱的羅友志形容，就像是初戀女友的感覺，「我愛他23年」。江啟臣回說，「這是你唯一沒有換的女友」，成功緩解氣氛，逗笑羅友志。

羅友志也提到，15年前東森新聞被關的那一天，曾告訴自己不要再有一次，新聞自由被人家掐著脖子死掉，新聞不能死，如果新聞死台灣剩下什麼？執政者會為所欲為，今天不是為了中天而崩潰，而是為了台灣，連新聞自由這四個字都不懂，很難過。

(中時新聞網)