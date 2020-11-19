永康東橋七路因施作排水工程長達一年半，工程更逾期近3個月，民怨四起。(曹婷婷攝)

185公尺道路施工1年半搞不定？台南市永康區東橋二街及中山南路間的東橋七路從去年6月開始施作柴頭港溪D幹線排水改善工程，目的是改善中山南路遇豪大雨就積淹水現況，但全長185米道路卻有長達120米路面延宕近3個月仍未竣工，因施工區位屬交通樞紐，民眾炮聲隆隆「全台南最擺爛的路」。

柴頭港溪D幹線排水工程為永康區重要排水工程，工程委由永康區公所發包，去年6月8日開工，工期為300日曆天，後因工程變更設計及地下管線障礙等，預定完工日為今年8月29日，目前已逾期81天，但進度僅約85％。

市議員林燕祝接獲不少陳情，今天一早現勘，多位民眾高舉「路不平、家難回」、「還給市民安全回家的路」看板表達無奈心聲。

林燕祝表示，柴頭港溪D幹線排水工程已經逾期81天了，但這段時間看不到市府監督單位到底做了什麼措施？她10月20日詢問施工進度，得知是85％，今天再問還是85％，質疑難道廠商這段期間都沒有施工，而公部門也未善盡督導之責嗎？

水利局說明，逾期第一時間就已經要求廠商趕工，廠商也允諾本月15日完工，但後續又發現管線衝突，預計明天會召開進度檢討會議，要求廠商需提出合理可行的趕工計畫書，若廠商無法提出計畫，會與廠商解約並由水利局廠商進駐，11月底前一定保證讓民眾順利通行。

永康區長張睿民則是向居民致歉，他說，市府相關單位都非常關切施工進度，該道路被市府列為重大工程管制，但坦言承包廠商施作速度緩慢，肇因廠商調度機具、人力能量弱，公所將依約採取逾期1天扣除3萬工程款。

林燕祝說，因為這條道路是許多在地民眾取道上下班要道，附近居民不僅多次向她陳情，市長信箱也應該是投訴到爆炸，「怎麼一條短短一米多的道路做1年半還做不好？我希望公部門不要再跳票了。」

(中時 )