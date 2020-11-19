高雄捷運局19日表示，該局近年積極推動捷運站區周邊土地開發案，希望透過土地活化利用，促進地區發展，該局推出高雄捷運首宗聯合開發案，該案位於中正四路與自強二路「商五」土地，緊鄰捷運O4站2號出口，面積3,497平方公尺（約1057.82坪）推出橘線O4站基地，作為辦公室、零售商業、餐飲、娛樂及旅館等使用。

高雄捷運局長吳義隆19日表示，位於高雄捷運橘線O4站2號出口的1057.82坪基地，位於前金區中正四路與自強二路辦公商圈，基地形狀方整，都市計畫屬第五種商業區，建蔽率70％，容積率達840％，得作為辦公室、零售商業、餐飲、娛樂及旅館等使用。

他說，這是高雄捷運通車以來，結合捷運毗鄰基地，公開徵求投資人，辦理聯合開發首例，希望透過官民作，攜手打造高雄軌道經濟新地標。

高雄捷運局表示，隨著高雄地區捷運路網逐步成形，未來岡山路竹延伸線、及捷運黃線陸續推動之後，以捷運站周邊為生活核心的發展型態，將為高雄帶來新的城市翻轉契機，開發榮景可期，值得預先投資佈局。

(工商 )