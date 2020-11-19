留人才 美國星巴克員工加薪10％ 13:092020/11/19 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據路透取得星巴克內部備忘錄顯示，該公司即將調高美國星巴克門市的咖啡師、輪班經理與店員的薪資，至少調薪10％，預計12月14日開始實施。 此外，這家全球最大咖啡連鎖業者還將起薪調升5％，俾以吸引和留住人才。 該份備忘錄發布時間為11月2日，星巴克美國零售事業總裁威廉絲（Rossann Williams）在備忘錄裡表示，此次加薪是「本公司有史以來在薪資上最大筆的投資之一」。 (工商 ) #備忘錄 #星巴克 #美國星巴克 #薪資 #員工加薪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北青年失業率 全國最低 04:102020/11/19 地方新聞 群創豪氣：獲利戰高、大加薪 04:102020/11/19 財經要聞 彰化18路小巴 載你看大佛 04:102020/11/19 地方新聞 東京奧運題材燒 炒旺富邦日本ETF 04:102020/11/19 專題周報 批蔡總統「聽不進去」民意 侯友宜生氣了 10:512020/11/19 政治 新北營養午餐混萊豬 可罰215萬 04:102020/11/19 地方新聞 國泰台灣5G＋ ETF 躍投資發燒星 04:102020/11/19 專題周報 伊凡卡大崩壞 兒時閨密反叛爆料：曾一起公然露奶 00:062020/11/19 國際 教部修契約 學校午餐用國產肉品 04:102020/11/19 社會新聞 《時來運轉》運彩報報－英超榜首大戰 紅軍殘陣鬥狐狸 11:452020/11/19 體育 財經熱門新聞 工具機業驚喊「被砍兩刀」 謝金河14字酸爆某位大咖 - 財經 蓬佩奧訪歐號召封殺華為 英作家怒揭意圖批美更危險 - 財經 挖礦潮蠢動 台板卡廠紅了 - 財經要聞 - 工商時報 美中科技戰竟0：2？ 自家人爆重大戰略失敗內幕 - 財經 年輕換絕情！房市首購族買新房恐退到蛋殼區 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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