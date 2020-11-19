根據路透取得星巴克內部備忘錄顯示，該公司即將調高美國星巴克門市的咖啡師、輪班經理與店員的薪資，至少調薪10％，預計12月14日開始實施。

此外，這家全球最大咖啡連鎖業者還將起薪調升5％，俾以吸引和留住人才。

該份備忘錄發布時間為11月2日，星巴克美國零售事業總裁威廉絲（Rossann Williams）在備忘錄裡表示，此次加薪是「本公司有史以來在薪資上最大筆的投資之一」。

(工商 )