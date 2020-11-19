台北市長柯文哲常給人強悍形象，最近他上節目被問到「最後一次哭是什麼時候」？他起初封口不打算說，後來才老實招供是知道陳佩琪得癌症的時候，當時他一邊哭一邊打給媽媽，感慨說：「嚇一跳，怎麼診斷出會是癌症」。

柯文哲最近上張啟楷主持的《旗開得勝》分享許多「最後一次」，問他最後一次跟陳珮琪吵架是何時？他打趣說跟陳珮琪結婚近30年，兩人其實很少吵架，「大概結婚後一、兩個月我就摸索出一套『對應的方法』」，笑說只要發現有人開始大聲，柯文哲就會藉故醫院病人有事，落跑逃避一場家庭戰爭。

不說甜言蜜語又怕太太的柯文哲 竟因這件事情哭了！

被問最後一次想當總統是何時？柯文哲說沒有什麼當不當，就是一路走來慢慢準備，沒有要強求，「如果2020是這種心態，2024應該也是這種心態」，沒把話說死，沒承認也沒否認2024年是否會跳出選總統。

其他關於柯文哲最後一次跟王世堅聊天是何時？最後一次度假是何時？最後一次借錢是何時？都在今晚的《旗開得勝》有解答。

(中時新聞網)