「是台灣民主死亡日，是國恥日！」NCC拒讓中天新聞台換發新執照，引發各界撻伐，前國民黨立委沈智慧與公民監督平台一起上街頭，19日下午到NCC辦公室前抗議進行「關中天就癱瘓NCC」活動，甚至不排除來1場「抗暴運動」譴責民進黨傷害台灣民主自由及新聞霸凌。

前國民黨立委沈智慧說，她看到政府權力的腐化，象徵民主自由的新聞媒體成了，「順我者昌、逆我者亡」下場，籲停止對中天的文鬥武鬥；關閉中天新聞台就是最明顯的例子。譴責NCC委員會通過，關閉中天新聞台即關閉民主自由的大門，就是台灣民主死亡日，是國恥日

沈智慧指出，罰款到1千萬元等於關台標準，全世界有這樣的標準嗎？全世界有用國安的理由來關閉新聞台嗎？中華民國的自由民主卻因中天新聞台的關台，讓全世界對台灣的自由民主評價重新評估，新聞媒體絕對不能關。

沈智慧表示，媒體不可能滿足任何人，她是新聞系畢業，也當過新聞記者，了解新聞媒體是多元化，代表不同民主、不同語言及不同思想，有觀看選擇性，蔡英文總統應包容理解。蔡英文的執政團隊，將台灣帶入獨裁國家，歷史會留下印痕及紀錄；不排除帶領人民再走上街頭，為捍衛民主及言論自由而戰。

(中時 )