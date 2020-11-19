蘇揆去年上任以來，遭批「政通人不和」，年底內閣改組傳聞不斷。尤其昨中天新聞台不予換照，再加深國內對立。蘇揆上午罕見在行政院會提出自省，說任何做得不夠、不好，都請各部會及各界隨時指正，多多指教，他也會自我檢討。

內閣近期因萊豬明年元旦叩關、中天新聞台關台事件，不斷製造國內對立，引發蔡政府領導危機，蘇閣是否將在年底去職，引發熱議。行政院祕書長李孟諺轉述蘇揆在院會談話時說，蘇揆特別提及2019年1月14日承擔重擔以來，感謝所有同仁一起努力，上任第一天就到桃園機場，防治非洲豬瘟；另外新冠肺炎因各界的努力，國內已有220天零確診，因應疫情發放的三倍券，經由2300萬人領券也讓台灣內需擴展。

蘇揆也說，雖然一路走來克服很多困難，也展現了很多成效，但這段時間還是有一些值得要檢討的地方，「有錯就要認，有過就要改」，尤其要從自身自省做起，不能自以為是，也不能因為有些成就就驕傲，反而應該謙卑應該聽取不同的意見，讓我們跟這塊土地上所有的人不分朝野政黨不分地方中央，不分意見不同，都要凝聚力量，因為我們是同一個國家，同樣要守住這塊土地一起努力。

蘇揆指出，在過程中也許因為誤會、攻擊，我們會一而再受傷，但還是要拼命站起來，因為我們有要共同守護的事物，一定要繼續堅持，才能跟不能切割的人，守住這塊土地，守住這個國家，才能福國利民。

蘇揆強調，從最近的狀況檢討、謙卑，任何做得不夠不好，蘇揆請部會及各界 隨時指正，多多指教，蘇揆也會自我檢討。

(中時 )