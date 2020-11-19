為了改變連3個盃賽傷兵不斷的詭異運勢，台銀19日全隊前往行天宮與球場附近土地公廟拜拜，期望在12月5日第18季SBL開打前突破傷兵潮，台銀總教練陳國維更打算20日下午，帶隊前往電影院看最近爆紅的「鬼滅之刃：無限列車篇」。

台銀從今年9月夏季籃球挑戰賽開始，就陷入無法言喻的嚴重傷兵潮，不僅打到夏季挑戰賽最後1天僅剩7人可上，10月台灣超級籃球挑戰賽最後1天只剩6人，就連11月剛結束的花蓮觀護盃最後1天，也陷入只有7名球員可上窘境。

沒想到才剛從花蓮回來，觀護盃表現優異的當家射手陳昱瑞，隨即在18日練球時不慎扭傷腳踝，也讓陳國維下定決心前往行天宮與球場附近土地公廟拜拜，19日下午則在球場播放電影給全隊看，無非就在希望台銀這波傷兵潮趕緊過去。

「我原本要在『奔跑吧人生』與『永不放棄』當中選一部，後來決定應該是看『奔跑吧人生』，希望能用這部勵志傳記電影，激勵全隊士氣，」陳國維說，「我甚至打算明天下午帶全隊去看電影版『鬼滅之刃』，也幫大家轉換一下心情。」

其實說起這波毫無理由的傷兵潮，全隊承受壓力最大的人，絕對就是陳國維自己，他甚至一度懷疑是否因為自己八字太硬，才讓球隊遭逢如此誇張的傷兵危機，如今他改用拜拜與看電影調整球隊狀態，更由衷期望台銀傷兵潮就此落幕。

(中時 )