突破購買新手機當下即要立即申辦手機險的限制，旺旺友聯產險表示，該公司推出新型手機險可為保戶帶來二大便利性，也就是一、購新機入手7天內都可透過官網進行網路投保；二、保費約為一般門市投保的7成。 2020年為台灣5G元年，各大手機品牌紛紛推出5G手機搶攻市場，眾所矚目的iPhone 12已於十月中發表，其中最低價的iPhone 12 mini也要23,900元起；面對價格不斐的手機，許多民眾除了貼保護貼，裝殼外，愈來愈多的民眾也會投保「行動電話保險」取得保障。

旺旺友聯產險表示，旺旺友聯突破僅能在實體電信門市投保或是限定網路購物平台通路，對此提出「新機入手7天內都能於線上投保」、「保費是門市投保價約7折」兩大特點，相較於門市投保較有彈性，而承保範圍包含手機因意外毀損之維修及置換、因竊盜搶奪強盜所致的整機置換，及為此所產生被盜用之通信費用。

旺旺友聯說，保險期間為期一年，保險費約為一般實體3C門市投保的7成，舉例來說Apple iPhone 12（256 GB）在市面上約3,600元保費，而旺旺友聯行動電話保險僅需花費2,520元，在保期內維修加置換的理賠次數共3次，維修無自負額，置換自負額2,000元，而盜打費用賠償最高可達新台幣5,000元整，對於小資族來說，用小額保險費就能獲得高CP值的保障。

(工商 )