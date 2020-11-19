為期9天的109年全國國小盃羽球錦標賽昨天落幕，台北市民權國小在團體組及個人組一共拿下11座冠軍，為大會最大贏家。
北市民權曾在106年國小盃，只差一座五年級女團就完全制霸團體賽，今年在國小盃終於如願在四年級、五年級、六年級男女團囊括所有冠軍，達成把所有團體賽組別的冠軍獎盃通通帶回家的目標，總教練陳嬥筌表示，賽前給選手的目標是前進四強，沒想到孩子們在場上充分展現教練的指導以及團隊合作的精神，最終抱回全部的團體賽冠軍，讓教練大吃一驚，也希望這次的榮耀，可以成為選手們的美好回憶。
民權國小也在男子六年級單打、女子六年級雙打及男子五年級單打、雙打也帶走冠軍，其中六年級男單冠軍賽，民權國小周鉅恩賽前出現感冒、頭暈的症狀，但他渴望冠軍、堅持上場比賽，靠著意志力撐完比賽，順利以21比19、21比15守住冠軍，也是個人繼去年五年級男單奪冠後再度稱王，奮戰精神獲陳嬥筌肯定。
(中時 )
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