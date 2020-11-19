行政院院會今天通過《私立高級中等以上學校退場條例》草案，專案輔導學校應於公告日起3年內改善，如果不行，主管機關應令停止全部招生，至當學年結束時停辦。教育部表示，未來將公布專案輔導學校名單，並預估會有10多所私立大專院校要退場。

依教育部推估，高級中等學校新生人數110學年約為21萬1000人，並逐年遞減至114學年約為18萬3000人。另自110學年起，大專校院1年級學生人數將低於20萬人，117學年因入學學生出生當年出生人口數大減，致大專校院1年級學生人數降為約16萬2000人，相較於101學年減少約11萬6000人，減少幅度高達4成。

為積極因應國內少子女化趨勢，教育部提出《私立高級中等以上學校退場條例》草案，今天經行政院會議通過，將送請立法院審議。教育部將積極與立法院朝野黨團及社會各界說明溝通，爭取支持，早日完成立法程序。

教育部技職司長楊玉惠表示，私校如果教學品質有問題或師資不夠，會被列為「預警學校」，如果情況未改善而進一步惡化，則會被列為「專案輔導」學校，以後教育部將公布專案輔導學校名單。

楊玉惠說，專案輔導學校應於3年內改善，可申請改制、合併或停辦，逾期未完成者，主管機關應令停止全部招生，至當學年結束時停辦。主管機關停止全部招生時，重組董事會，董事會成員包含專任教職員及社會公正人士。專案輔導學校停辦後2個月內辦理解散、清算，剩餘財產歸屬地方政府、或捐增退場基金、中央機關或公立學校。

教育部次長劉孟奇表示，私立高級中等以上學校退場基金有50億元，現在已有25億元，另外25億元則要等到《私立高級中等以上學校退場條例》在立法院通過後才會到位。這個基金是要協助停辦學校解決無法立即籌措足夠資金的困境，以維護教職員工生的權益。

台灣少子化嚴重，到底有多少學校會退場？劉孟奇預估，應該會有10多所大專院校要退場。

(中時 )