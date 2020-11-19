曾文南化聯通管工程已陸續發包，預計2024年完工。（南水局提供／劉秀芬台南傳真）

經濟部水利署斥資120億元興建「曾文南化聯通管」，目前工程已陸續發包，台南市議員周奕齊質疑工程對山區民眾產業、觀光、交通安全影響未做完善因應措施。南區水資源局表示，施工期間將妥善處理交通維持、環境保護及鄰房監測安全等工作，也會積極回應民眾訴求，以期工程順利進行並早日完工。

南區水資源局表示，聯通管預計2024年完工後，輸水量最大約每日80萬噸，可強化曾文與南化水庫水源聯合調度能力，做為抗旱或臨時緊急狀況備援輸水設施。

該工程分3標採統包方式發包，工法選用原則為台三線經市區段採推進工法施工，約占管路總長度25公里的46％，而郊區段採明挖覆蓋工法施工，約占54％，施工期間道路寬度仍有6.5～7公尺供雙向通行。

南水局表示，已依相關規定提送交維計畫至台南市政府交通局審查，A1標位於曾文水庫庫區內由南水局本權責辦理，A2標交維計畫於109年11月5日經台南市政府核定在案，A3標則於109年8月13日提報台南市政府審查中。

對於地方人士憂心施工影響交通，南水局表示，會依施工特性及區域，將占用道路空間盡量縮小、工期盡量縮短、避開交通尖峰時間施工、加派交維人員指揮與加強工區相關交維警示設施等，以維民眾用路安全。

在施工安全議題方面，A1標丁類危險工作場所評估報告書已於7月3日經職安署南區職安中心審查合格；A2標於11月13日提送；A3標於9月29日審查合格；另外對於非屬丁類危評場所部分，南水局也會依職安計畫書督促統包廠商確實執行。

另外，聯通管計畫係屬臨時救急之抗旱救旱工程，依目的事業主管機關經濟部107年03月31日函釋，依「開發行為應屬實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第13條第3項規定，免實施環境影響評估。

整體工程的開挖剩餘土石方約22.9萬方，在曾文庫區外土方均售予統包廠商回收並須有合格之土方去處，施工過程南水局將嚴格辦理環境監測及生態檢核作為，降低對生態環境影響。

水保計畫審議部分，A1標的水保計畫已於109年10月22日獲農委會水土保持局核准施工，A2標及A3標亦正依水保相關法令辦理中。

(中時 )