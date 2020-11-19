現在的你對自己的未來有什麽規劃或期許？會不會幻想著自己十年後會過著怎樣的生活呢？會是過著富貴的人生，又或者仍然勤勤勉勉的努力著？運勢命理老師艾菲爾在粉絲團分享一個恐怖占卜，依直覺依序選下列題目的答案，不可思考太久，測完就能知道十年後的你會如何！

1、你是否越來越喜歡一個人獨處？

是的--到第2題

不是--到第3題

2、和以前相對而言現在的品味更喜歡精緻簡單？

是的--到第3題

不是--到第4題

3、被人指出缺點時，會替自己反駁？

是的--到第4題

不是--到第5題

4、你非常努力保持身材，會極力克制食慾？

是的--到第5題

不會--到第6題

5、偶而會對生活感到無力，想要擺爛時，會幫自己找藉口？

是的--到第6題

不會--到第7題

6、衣櫥的衣服都是深黑色系居多？

是的--到第7題

不是--到第8題

7、對未來充滿希望？

是的--到第8題

不是--到第9題

8、你喜歡小孩嗎？

喜歡--到第9題

不喜歡--到第10題

9、假日有去看電影的習慣？

是的--到第10題

不是--到第11題

10、你現在的收入不夠你花用？

是的--到第11題

不是--到第12題

11、你是否對生活感到失望，覺得自己一事無成？

是的--到第12題

不是--到第13題

12、如果有件事情讓你一直努力不放棄，會是？

夢想--到第13題

愛情--到第14題

13、你有養過寵物嗎？

有--到第14題

沒有--到第15題

14、喜歡看星星嗎？

喜歡--到第15題

還好--到第16題

15、下列食材你喜歡哪種？

蔬菜-- 答案A

水果--答案C

米飯--到第17題

麵條-- 到第16題

16、如果讓你選擇旅遊你要去哪裡？

西歐--答案E

美國--到第17題

澳洲--答案D

17、想到「暖色系」你會首先想到下面的什麽？

陽光，太陽，溫暖--答案C

酒窩，牙齒，可愛--答案E

舒服，春風，開心--答案B

選好答案了？來看看以下的說明！（示意圖／shutterstock提供）

▍答案A、繁忙的生活

選到這個答案，代表著你已經有危機意識，知道現在不努力，十年後自己可能會一事無成，沒辦法過著想要的生活，在與老朋友的聚會上，也可能會因為老朋友遞出的稱頭名片，而感到不知所措，甚至感到害羞。所以要趁現在努力，就不會太晚丶還來得及。因此，現在的你比誰都還努力，十年後你的生活步調很快，你的事業穩定上升中，生活會比現在還要忙。你必須趁著還年輕，創造自我的價值與累積個人財富，下一個十年就可以過著舒適的生活。

▍答案B、平淡幸福的生活

你常常想，十年後生活是什麽樣子的呢？會不會搖身一變，鯉魚躍龍門，過著令人羨慕不用為錢財發愁的生活？還是維持著一般水準？其實，你也不是沒有想過要奮發努力，只是因為太多原因，讓機會總是在指縫中流逝。又或者是比起工作你更看重家庭，或許是母愛強烈、或打從心底想成為一個幸福的人妻，留了許多時間給孩子與家人，放棄自己原本理想。於是，十年後你過著平淡卻幸福的生活。

▍答案C、悠閒的生活

你的物質慾望普通，沒有甚麽追求，想要的東西也不是空中樓閣，所以基本上十年之後，你的生活是很多人羨慕的。有一份還可以的工作，薪水也不錯，對於你來說還算夠用，生活節奏也不會太匆忙。小孩不用你操心，夫妻感情融洽，雖然偶爾會有小磨擦但無傷大雅。每年也都有出國度假的機會，整體來說生活還算是自在自由，沒甚麽負擔。

▍答案D、富貴的生活

平凡人若要一夜變有錢人，要麽就是嫁個土豪，要麽是中樂透。當然你最後成為有錢人，與這些都無關，你是靠自己努力而得來，你用了十年的時間奮鬥，一步步達成目標。十年後，你的生活是相當不錯的狀態，社經地位高、生活富裕不缺錢花用，事業算得上相當成功。因為「每天都要比昨天好一點」是你一貫的生活態度。

▍答案E、吃苦耐勞的生活

你注定大器晚成，過去可能致力於學業，花了十年扎根後才開始朝夢想努力，雖然不比那些很早出社會事業已經成型、不久就能退休的成功人士，有時還會稍微潦倒，靠著很少的錢來維繫自己生活，但這都不要緊，畢竟你不怕吃苦，擁有十年的實戰經驗，很快就能化危機為轉機。擁有很好條件的你懂得掌握時機，一旦上軌道之後，不用幾年就能收穫成功，生活也會開始富裕起來。

(中時新聞網)