電商雙雄搶搭迪士尼聖誕節及遊戲機換機潮，其中台灣線上零售業者—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網特別打造「迪士尼聖誕精選」交換禮物專區，預估帶動相關買氣成長30%，東森(2614)集團東森購物網ETMall則自今天中午限量開賣PS5，希望能推升第4季營運。

聖誕節將至，momo購物網根據經驗，消費者對於聖誕交換禮物的重視，帶動選品添購期提前展開，且「話題性」與「實用性」兩大要素為挑選首要指標，為讓消費者輕鬆搭上年度節慶交換禮物熱議主題，momo今年瞄準再度飆上新高的迪士尼瘋迷指數，推出「迪士尼聖誕精選」專區，網羅橫跨日用、食品、美妝、玩具到家電等類別的迪士尼限定商品，並依據選品預算規畫三大級距，讓消費者一目了然輕鬆挑選禮物，富邦媒預估將帶動相關買氣成長30%。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，10月合併營收約49.3億元，年增21.2%，再創歷年同月新高，累計1至10月合併營收約514.5億元，較去年同期成長28.7%。

備受玩家期待的Sony PlayStation 5正式在台開賣，東森購物ETMall亦於19日中午起限量開賣PS5，搭配花旗、凱基、第一銀行等指定銀行刷卡最高回饋25%；隨著PS5主機上市，東森購物網ETMall也推出PS4降價大回饋，包括：PS4Pro 1TB內含雙無線控制器同捆組、PS4 1TB MEGA PACK同捆組等均推出特價銷售，希望能搶攻遊戲機換機潮。

東森購物10月合併營收21.17億元、年增16%，獲利1.4億元、年增106%，累計前10月合併營收達196.59億元，獲利11.21億元、年增177%，每股盈餘達11元，再創歷史新高。

(時報資訊)