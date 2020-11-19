過去身心障礙人士打球都只能到一般球場，除了要與民眾輪流搶場地，球場沒有無障礙設施，對身障者也是一大困擾。對此，社團法人中華民國身障棒壘球協會、在地議員、新北市高灘地工程管理處商討，在新北市樹林區鹿角溪河濱公園增設全台首座多障別棒壘球場，全區除了採無障礙通行動線規劃外，也特別設計人工草皮場地等設施，未來此地也將作為國內特教學校的運動教學場地，本月22日正式啟用。

高灘處表示，現階段身障球友們僅能利用既有棒壘球場地舉辦球類運動，但非專用場地往往不符安全標準。樹林鹿角溪身障棒壘球場設置後，同時間可提供2組身障團體比賽，球場也採人工草皮場地，加舖石英砂保護草絲，提供各種肢體障礙球友使用，此外，考量身障者競技輪椅體積較大，球場周邊身障專用停車場的停車格也加寬，並在一旁設置無障礙廁所。

高灘處補充，由於球場是為身障球友特殊設計，為保障身障者權益，未來該場地僅提供身障人士、身障團體及特殊教育學校教學、練習、比賽使用。

社團法人中華民國身障棒壘球協會創辦人潘瑋杰表示，過去身障者要打球只能到一般球場，除了要搶場地，球場的設置對身障者也不友善，包括停車場離球場較遠、球場路面不平、未設置斜坡道等問題，身障者打個球都要耗費很大的力氣。

潘瑋杰指出，過去在美國有看過針對單一障別設置的棒壘球場，因此2018年返國後就與市府高灘處、新北市議員洪佳君商討，爭取鹿角溪身障棒壘球場，讓多障別的球友都可以使用，如今棒壘球場即將啟用，未來也會考慮籌組身障大聯盟，讓身障、聽障、視障等障別的球友一同匯集來打球。

(中時 )