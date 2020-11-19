中國旺旺控股19日發佈2020財年（4月1日至9月30日)上半年財報，雖然今年受到新冠肺炎疫情衝擊，但財報營收近103億元（人民幣，下同）、年增率為10.7％，淨利潤也達19.5億元、年增率20.9％，優於市場預期。

在主要產品方面，三大類都實現良好成長。米果類營收年增率9.4％；乳飲類營收年增率7.4％，其中主力品項旺仔牛奶營收年增率7.0％；休閒類營收更是年增率來到猛增17.7％。

旺旺方面表示，疫情之後銷售恢復良好，各通路、各產品類別營收均實現高速增長。管理層表示，得益於多元化管道和多品牌策略逐步顯現成效，過去4年上半年的公司營收複合增長率達到5％，多元化管道發展也將是未來持續增長的動能。

實際上，旺旺近幾年持續開發多元子品牌，延展產品面向年齡層，並逐步開發注重低卡營養、含有營養元素的產品。管理層表示，近3年所推新品在2020財年上半年營收占個位數中偏高。

而海外市場雖受疫情影響，營收仍年增率達個位數中間表現。旺旺產品已銷售至全球60多個國家和地區。管理層表示，除已在運營中的越南銷售分公司外，將陸續在潛力國家建立銷售分公司。

(旺報 )