大陸一名年僅3歲、綽號為小土豆的男童，日前因遭遇一場嚴重車禍不幸離世，父母悲痛之餘，仍決定捐獻他的全身器官，希望他的器官可讓4人再次重獲新生，小土豆的父親表示「希望用這樣的方式延續他的生命，謝謝你。」

據綜合陸媒報導，大陸貴州凱里一名3歲男童小土豆，日前經歷一場嚴重車禍，經醫師搶救仍回天乏術，父母強忍淚水，決定捐出兒子的全身器官，救濟湖南、上海及廣州等地的4名患者。失去寶貝兒子後，隨後他們也在微博弔唁寫下「寶貝，你離開已經快一個小時了，未來將會有4位小朋友陪著你一起成長。願你保佑他們健康快樂成長，愛你哦！」

小土豆父親回憶與兒子短短3年的回憶，並指出他是一個愛笑的孩子，還沒來得及看世界，就這麼走了，並希望以器捐的方式，讓兒子繼續感知這世界的美好。（圖／翻攝自微博）

小土豆的父親回憶「他是一個挺愛笑、非常調皮，比較好動的孩子，他比較愛護媽媽。有一次，媽媽跟舅舅開玩笑在那爭吵，他便前去打了舅舅，抱著媽媽。」種種回憶湧現，令小土豆的父親再次哭到泣不成聲：「他還那麼小，一個不到4歲，才3歲2個月的孩子，還沒來得及看這世界，若通過捐器官的方式，可以在他人的身體裡繼續地去感知這世界，雖他年紀小，但藉由這方式也能幫助不少人，希望為此能為世界做點貢獻，這也是讓他用另一種方式活在這世上的方法。」

男童器捐的相關證明。（圖／翻攝自微博）

小土豆的故事曝光後，不少網友都跟著淚崩「小英雄也要天堂快樂成長」、「小天使回天堂了，下次再來人間」、「你是這個世界的天使寶貝！愛你！」、「天哪，看得心都要碎了」、「小天使一路走好」。

(中時新聞網)