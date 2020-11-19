11/22全台啟動！地方包圍中央！民意包圍政府！

1122「秋鬥」上凱道大遊行即將登場，國民黨今天公布黨主席江啟臣與14執政縣市首長拍攝的「反萊豬、站出來」影片，以「地方包圍中央」之勢，質疑民進黨政府一意孤行開放萊豬，呼籲民眾22日一起走上街頭，讓政府聽到全民反萊豬、捍衛言論自由等訴求。黨中央在網路發起召號民眾「登記參戰」，累計已逾1.5萬人，江啟臣也以電話語音逐一聯繫登記者，提醒22日中午12點半中正紀念堂見面。

國民黨繼立院黨團發布2支宣傳影片，訴求「反萊豬、顧健康」，號召民眾22日到凱道響應工運活動「秋鬥」。黨中央今天在臉書粉專發布一支由江啟臣與侯友宜等14位執政縣市長拍攝的「反萊豬、站出來」影片，質疑民進黨執政前堅持零檢出，執政後卻一意孤行開放含萊克多巴胺豬肉進口，完全不在乎人民的健康。

國民黨公布江啟臣及14執政縣市長影片。（摘自國民黨臉書粉專）

影片中江啟臣與執政縣市長共同呼籲，「絕不能容許蔡政府用多數暴力霸凌民意」，為了守護國人的健康，22日一起走上街頭，讓政府清楚聽到全民反萊豬的心聲與訴求。

國民黨指出，民進黨政府執意於明年1月1日開放萊豬進口，多個直轄市、縣市政府及議會為了確保國人的食安健康，紛紛修訂相關食安自治條例，明定瘦肉精零檢出及罰則，但蔡政府卻用函文要求各直轄市及縣市政府修正「瘦肉精零檢出」的自治法規。民進黨的中央政府沒有能力守護國人健康，也不准地方政府訂定防護國人食安的措施，政府的頭家是人民，絕對不能容忍中央政府繼續胡作非為。

「看未落，站出來！」國民黨強調，蔡政府開放萊豬進口，事前沒與人民、國會、豬農溝通，在「程序正義」、「食品安全」與「產業衝擊」沒有一項站在人民的角度思考，為人民把關，民調更顯示有「七成」的民意反對開放萊豬進口，這樣的聲音政府就是聽不見！11月22 日下午12：30穿黑上衣在中正紀念堂集結，一起走去總統府、走去行政院、再到民進黨中央黨部，共同向蔡政府發出怒吼，表達人民堅決的意志，反對萊豬進口、反對萊豬殘害下一代。

國民黨也在網路發起「拒萊豬、護食安，站出來！登記參戰： https://chichen.org/zzJWd」，讓民眾留下聯絡方式，通知參與反萊豬活動，目前已逾1.5萬人登記，江啟臣已用電話語音，逐一聯絡邀參戰者參與22日大遊行，呼籲全民「11／22全台啟動！地方包圍中央！民意包圍政府！」

(中時 )