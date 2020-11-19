駁健保費率調漲 李孟諺：都是揣測未定案 13:582020/11/19 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李孟諺回應健保費率問題(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全民健康保險會本周五將討論明年健保費率，外傳費率極可能突破5％，漲幅每月多繳58元起跳。行政院祕書長李孟諺上午強調，尚未定案，各方的說法都是揣測。 健保費傳出調漲，可能衝擊民生負擔。李孟諺上午在行政院會後記者會表示，有關全民健保保費部分，目前都還在評估階段，還沒有確定方案。 他說，最近的會議都是針對各種可能性，去做評估跟討論，最後衛福部會報請行政院定奪，所以目前有關預估多少百分比的說法都是未定案，都還是各界揣測的方案。 (中時 ) #健保 #費率 #李孟諺 #行政院 #定案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政院發言人出缺 李孟諺：物色人選中 13:592020/11/19 政治 李貴敏：中天若提國賠 NCC委員該存錢了 04:102020/11/19 焦點要聞 李顯龍：拜登上台後 將更支持APEC及WTO 15:272020/11/19 國際 劉孟俊》RCEP衝擊下 追求台灣效益 20:002020/11/18 觀點 健保費調漲方案曝光 月薪4萬以上多支出百元 12:212020/11/19 生活 健保費調漲2方案曝光 月薪4萬以上每月多支出百元 10:162020/11/19 生活 推背圖洩天機！濟公律師：這3人選北市長「他」贏面大 17:082020/11/18 政治 廖國棟涉貪不認罪 「以為好朋友私下贊助選舉」 11:482020/11/18 社會 中天新聞台不予換照 政院：尊重通傳會決議 17:052020/11/18 政治 17億討嘸2／罰金累計17億 執行署找上Uber僅查扣1000萬 09:172020/11/18 社會 政治熱門新聞 【政新鮮】蘇貞昌祭旗他換權位？！鄭麗文震怒大罵「教壞囝仔大小」 - 政治 戰機為何起飛2分鐘就詭異消失 前F-16飛官爆可能出事原因 - 政治 NCC主委陳耀祥一句出口 彭文正：今天聽到最大笑話 - 政治 打臉NCC ？親綠媒體人酸爆民進黨：根本黑社會 - 政治 獨家／我遭RCEP排除 呂謦煒抓包：蔡政府2年沒開「對外經貿戰略會談」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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