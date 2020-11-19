全民健康保險會本周五將討論明年健保費率，外傳費率極可能突破5％，漲幅每月多繳58元起跳。行政院祕書長李孟諺上午強調，尚未定案，各方的說法都是揣測。

健保費傳出調漲，可能衝擊民生負擔。李孟諺上午在行政院會後記者會表示，有關全民健保保費部分，目前都還在評估階段，還沒有確定方案。

他說，最近的會議都是針對各種可能性，去做評估跟討論，最後衛福部會報請行政院定奪，所以目前有關預估多少百分比的說法都是未定案，都還是各界揣測的方案。

(中時 )