山里精選御膳，包括蟹料理「燒烤鱈場蟹腳」蟹肉飽滿迷人，沾上少許土佐醋，混合柴魚高湯帶來柔和的醋汁風味。（大倉久和大飯店提供）

漸入深秋，迎來愛吃鍋物的冬天。大倉久和大飯店自即日起至12月31日，推出濃郁風味的主題餐飲，「山里」日本料理呈獻「秋蟹寒鰤御膳」，秋冬當季的螃蟹、鰤魚最為肥美，以鰤魚下巴海鮮鍋、燒烤鱈場蟹腳為主角的精選御膳。而桃花林中華料理呈現潮汕菜烹調手法，經典菜荔茸鴨、東坡肉與子母波龍蝦，清鮮調味皆以新派作法烹煮；歐風館自助餐廳亦推出暖心的焗烤與燉菜料理，3廳各自帶來饗胃的各式佳餚。

此次秋冬餐飲主題精選，山里料理長加藤良一將日本傳統秋冬的食材「鰤魚」，亦台灣俗稱的「青魽」，在日本稱「出世魚」寓意出人頭地，為婚嫁時過大禮的魚種，冬季時日本海育成的鰤魚脂膏豐腴，稱為「寒鰤」，當季美味御膳以「鰤魚下巴海鮮鍋」鍋物料理為主，讓消費者感受「旬食」魅力；高湯涮煮豐厚魚肉與明蝦，搭配秋季山珍椎茸、松本茸，食用時佐以蘿蔔泥柚子醋；而「燒烤鱈場蟹腳」、「松葉蟹爪天婦羅」為不可或缺的蟹料理，山里「秋蟹寒鰤御膳」2180元起，套餐包含前菜、鰤魚料理、2種類蟹料理、御飯與果物。

桃花林中華料理「潮汕味鱻集」主題，以7道粵菜中的潮汕菜為發想，「招牌金沙荔茸鴨」便是由經典名菜芋頭鴨轉化，丸子狀更能增加外層酥香口感、內層芋茸軟綿以及鴨肉嫩香的多層次；而「酒香東坡米煲」則是在傳統東坡肉基礎上，使用石鍋與米飯鋪墊，增添鍋氣翻騰的美味聲響；「蒜香子母波龍蝦」在波士頓龍蝦球外邊再裹上一層蝦泥，2種不同蝦球的變化十足。

歐風館主廚以溫暖人心的料理為靈感發想，帶來日本家常味燉菜、焗烤，如牛肉咖哩、鮭魚千層麵、韓風燉煮羊腿肉等，令人想起暖暖的美好時光，即日起至11月底，用餐即享1人9折、2人8折、4人同行1人免費，午餐、下午茶及晚餐均適用；平日午餐1280元起、晚餐／週末午餐含Open Bar 1380元起、下午茶780元起。

此外，The Nine烘焙坊推出2款「夏威夷豆慕斯」及「焙茶花生蛋糕」，6吋800元、8吋1400元，為保持手工製作品質，每日現做，需於取貨前3日預訂、如需大量訂購請於取貨前1週預訂。

桃花林中華料理呈現潮汕菜烹調手法，新派創意呈現經典菜荔茸鴨、東坡肉與子母波龍蝦。（大倉久和大飯店提供）

「焙茶花生蛋糕」使用雲林虎尾花生搭配醇厚日本靜岡焙茶，堅果揉合茶香吃得到顆粒。（大倉久和大飯店提供）

(中時 )