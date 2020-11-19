台中市五處地下道填平工程，今年已啟動四座，其中北屯區太原路、豐原區圓環北路及東區建成路地下道皆已開放全線通車；南區五權路地下道第二期填平工程11月23日至明年4月25日進入第2階段施工，全面封閉五權路地下道及建國南北路

，部分公車站牌同步調整停靠位置，請用路人注意。

台中鐵路高架化完工後，市府縫合都市景觀，自去年底陸續填平北屯太原路、豐原圓環北路及東區建成路地下道，再啟動南區五權路地下道填平，將串聯綠空廊道、改善五權車站周遭交通，促進地方發展。

建設局長陳大田指出，台中鐵路高架化後，市府規畫將太原路、圓環北路、建成路、五權路、國光路等5處地下道填平，填平總經費3億1682萬6000元，也包括雨、汙水下水道及寬頻管道工程，其中營建署補助主體工程7成經費。

南區的五權路地下道填平工程已於9月21日開工，預計11月23日至明年4月25日進入第2階段施工，將全面封閉五權路地下道及建國南北路，部分公車站牌同步調整停靠位置。

五權路地下道將自11月23日早上9時起進行第2階段施工，將拆除鐵路舊橋、建國南北路橋，同時建置寬頻管道、進行地下道回填等，施工期間地下道快、慢車道全封閉，施工區域周邊留設3公尺通道供住戶正常通行。

建設局指出，五權路地下道封閉期間，建議用路人利用國光路、學府路、美村路、忠明南路改道，避免交通衝擊。

另建國南北路封閉期間替代路線，往烏日高鐵方向，建議用路人利用公館路→自由路→三民路→建國南北路改道通行；往台鐵台中站方向，可利用三民路→復興路→學府路→建國南北路改道通行。

(中時 )