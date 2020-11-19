Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited(SIET)本日正式於台灣推出次世代遊戲主機PlayStation5（PS5），與廣大遊戲家們共同歡慶次世代的到來。

Sony Interactive Entertainment總裁兼首席執行長Jim Ryan分享，「SIE全體員工都很高興能與玩家社群、遊戲開發者和業界合作夥伴一起慶祝PlayStation 5上市」，「PS5是一款次世代遊戲機，象徵著遊戲新時代的開始。我滿心期待著PS5即將推出的遊戲陣容能持續拓展更加進化的遊戲體驗。我們有幸能與眾多才華洋溢的世界級遊戲開發者合作。他們的創造力將爲PS5上的遊戲未來帶來無限可能。」

為了迎接次世代遊戲體驗的到來，SIE在全球25處點亮當地指標性建築和熱門景點，投射PlayStation圖案、PS5主機、DualSense無線控制器等PlayStation品牌形象。SIE已經在官方社群頻道上公布了東京、紐約、奧克蘭、多倫多、首爾和墨西哥城等城市的景象，今天還將陸續公布更多城市的現場狀況。

The next generation of play is lighting up around the globe. #PS5 pic.twitter.com/hqP6FxI3OH — PlayStation (@PlayStation) November 11, 2020

From one iconic shape to four. We’ve given the Oxford Circus Tube signs a #PS5 upgrade. 👀 pic.twitter.com/iw9qlEXR7B — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 18, 2020

PS5數位版主機的建議零售價為新台幣12,980元；搭配Ultra HD Blu-ray光碟機版本PS5主機的建議零售價則為新台幣15,980元。兩款PS5除了Ultra HD Blu-ray光碟機之外規格完全相同，因此無論玩家選擇哪款PS5，都能享受到同樣的革命性遊戲體驗。

PlayStation 5這次帶來了堪稱PlayStation史上最強的首發陣容，除了由SIE全球工作室的《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、《Demon’s Souls》、《Sackboy: A Big Adventure》和《Astro’s Playroom》打頭陣外，PS5玩家在今年年底假期還可玩到三十多款來自發行商夥伴的期待新作，如《Call of Duty: Black Ops Cold War》（Activision）、《FIFA 21》（EA）、《NBA 2K21》（2K）、《Godfall》（Gearbox Publishing）、《Watch Dogs: Legion》和《Assassin’s Creed Valhalla》（Ubisoft）等。同時，來自獨立開發商的新作，如《Bugsnax》（Young Horses）和《The Pathless》（Giant Squid/Annapurna Interactive）也同樣展現了即將登陸PS5的多元化內容的深度與廣度。

在假期季節過後，還有更多大作即將陸續登陸PS5。全球工作室旗下的獨佔遊戲包括《Ratchet and Clank: Rift Apart》、《Returnal》、《Destruction AllStars》、《Horizon Forbidden West》、《Gran Turismo 7》以及全新的《God of War》續作。其他將先行在PS5上推出的遊戲則包括Arkane Studios/Bethesda Softworks的《DEATHLOOP》、Tango Gameworks/Bethesda Softworks的《Ghostwire：Tokyo》、Luminous Productions/Square Enix的《Project Athia》（暫稱）和Square Enix的《Final Fantasy XVI》。Capcom的《Resident Evil Village》和Warner Bros. Games的《Hogwarts Legacy》也同樣在備受期待的PS5遊戲陣容當中。

當主機在今年11月推出時，PlayStation Plus會員可以在PlayStation Plus Collection中盡情暢玩20款定義了本世代的PlayStation 4遊戲，這些作品皆可在PlayStation 5上下載和遊玩。PlayStation Plus Collection的遊戲陣容包括備受好評的《Batman™: Arkham Knight》、《Bloodborne》、《Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicle Edition》、《Fallout 4》、《God of War》、《Monster Hunter: World 》、《Final Fantasy XV》、《Resident Evil 7》、《Persona 5》、《The Last of Us Remastered》和《Uncharted 4: A Thief's End》等等。

PS5將以前所未有的處理速度、視覺保真度和感官沉浸感帶領玩家走入遊戲世界。在PS5的超高速固態硬碟（SSD）加持下，玩家將享受到近乎即時的載入時間，以及令人驚豔的4K畫面和最高每秒120幀的流暢遊戲體驗。藉由DualSense無線控制器的觸覺回饋和自適應扳機，以及由Tempest 3D AudioTech實現的沉浸式音效。

除了革命性的遊戲體驗外，PlayStation 5還將藉由包括Amazon Prime Video、Apple TV+、Netflix、Spotify、Twitch、YouTube等在內的精選串流服務，提供大量娛樂體驗。在PlayStation 5上將會有一個專為多媒體娛樂而設的空間，能讓玩家在遊戲和電影/電視節目間快速切換，盡情享受。

(科技)