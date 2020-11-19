台師大研究生黃彥傑去年出借33張珍藏的日治時期「高雄高等女學校」老照片給高雄女中，事後找不回。（取自黃彥傑臉書／袁庭堯高雄傳真）

台師大研究生黃彥傑去年出借33張日治時期老照片給高雄女中，時隔一年莫名原因找不回，雄女事後公開道歉。19日黃男再PO文要求雄女捐給地方文史工作室16.5萬元、賠償他1元，雄女以「公立高中並無自有存款，公務預算也無捐贈預算科目」為由婉拒，表示將循其他形式作為彌補。黃男強調，校方若拒絕協議條件，25日將提告求償最高20萬元且不會和解。

黃男去年7月將33張珍藏的日治時期「高雄高等女學校」老照片借給雄女做數位典藏，雄女付給黃男3300元作授權費，雙方協議掃描之後歸還，雄女日後可任意使用數位檔。去年10月時黃男追問照片下落，校長祕書竟回「忘了相片放在哪裡」，事後又稱「展示給訪校貴賓看後就不見了」，時隔一年至今仍未歸還，還企圖以私下賠償的方式與他和解。

黃男對校方未經他同意就第三方展示珍貴原件相當氣憤，雄女13日也正式發出聲明致歉，強調是同仁疏失，將繼續全力搜尋，校長林香吟15日也在官網上再度向黃男致歉，承認校方處理借用物用「一般交易」的態度、流程有瑕疵，將正式報警且成立調查小組，另成立文物保存SOP機制。

黃男也透過律師，擬訂一份「協議書」，希望能在不影響雄女教學、行政下、相關人員監督下，進入校區可能存放照片的地方親自找尋。若照片仍找不回，他要求雄女賠償1元，並另外比照公家機關的授權案例、捐給「打狗文史再興會社」16.5萬元（以每張5千元計算），捐款限制來自學校自有存款或編列預算，不得對外募款。此外，校方未來要規劃保存機制與人員，且要編列預算來購買防潮箱、掃描機等，日後才不會又發生類似的情況。

黃男強調，此舉除了證明他真的不是要錢，也在表達「文物的價值在於他乘載了土地的歷史與人民的記憶，價值是無比的大」、「照片還是要繼續努力找，哪天找到了也要還給我」。

雄女19日聲明表示，學校對支持在地文史工作團體作為解決方案表示認同，由於公立高中並無自有存款，公務預算也無捐贈預算科目，因此將會以其他合作形式與社團法人「高雄市打狗文史再興會社」討論，以能協助學校課程發展、校史研究與古物整理等，並與學校教師持續進行後續課程合作方案。金額將在與「高雄市打狗文史再興會社」討論後，視實際需求規劃。

雄女強調，除了在官網致歉，將另以書信方式寄道歉信給黃男。雄女也承諾，未來學校遇到有專業技術需求的任務將會與在地文史保存專業機構合作，必要時委託處理。此外，校友有多位高雄在地文史專業人士，事件爆發後已積極與校方聯繫，表達願意協助母校進行校史保存與管理機制。最後，雄女強調日後尋獲照片，一定會全數返還黃男。

黃男表示，若校方不接受協議書內容，下週三將前往高雄地方法院提出訴訟，求償金額約在16至20萬元之間，強調自己不會和解。若勝訴，將扣除律師費及象徵性的1元之後，同樣全額捐給地方文史工作室，他再次強調「想看犯錯後還是高傲的雄女自己讓自己走向難看的那天」。

(中時 )