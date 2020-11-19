蘋果(Apple)美國時間周三(18日)與美國哥倫比亞特區及其餘33州檢察官達成協議，將為2016年擅自降低舊款iPhone電池使用效能案，支付1.13億美元，以換取不用認罪；今年3月他們才與提起集體訴訟的消費者以5億美元和解，今年總計為此事已丟出6.13億美元(約176.4億台幣)。

2016年蘋果發布iOS 11.1.2版本中加入電池保護機制，蘋果聲稱是為了避免6、7、SE等系列舊款iPhone因電池老化而導致放電效率無法配合App(應用軟體)運作，也可減少系統無預警關機、執行異常。不過這些調整事先並未告知消費者，許多用戶感受到的是更新系統軟體後，舊機效能被限制，質疑蘋果藉此逼迫消費者換新機。

根據亞利桑那州檢方訴狀，數百萬用戶反而出現手機被關機等情況。該州檢察長博諾維奇(Mark Brnovich)說：「我們試圖喚起對這些大型科技公司對消費者權益的重視。企業不能輕描淡寫地掩蓋或隱瞞一切。」

除和解金，蘋果也承諾未來3年會在官方網站、系統軟體更新備註、iPhone設定的電池欄位提供關於電源管理的「真實資訊」。蘋果和檢方達成的和解金與條件，仍待法院正式判決才能成立。

天價罰金是否會讓蘋果改變其對用戶類似資訊極權的做法尚待觀察。蘋果今年推出iPhone 12系列，先是以環保為由不再贈送充電頭、耳機，後又被發現相機鏡頭綁定雲端授權、iPhone 12 Mini無線充電功率明顯低於其他同系列機種等，都被質疑是搶錢招數，因為不再贈送同時蘋果仍繼續生產配件並高價賣出，稱全世界有太多充電頭說法也被吐槽是蘋果一直不願與同業統一規格才造成；相機鏡頭綁定雲端授權不僅為事先讓消費者知情，也嚴重扼殺第三方維修或用戶私人維修權益，今後可能連換料都只能找蘋果原廠。

(中時新聞網)