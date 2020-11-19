台灣高鐵（2633）表示，因應年底週末各地舉辦大型聚會及活動，有較高旅運需求，決定於20日（五）凌晨開放預售11月20日、27日的南下各增班列車1班，並於21日（六）開賣12月4日及11日各增開3班次車票。
旅客可透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作的便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購增開班次車票，歡迎多加利用。
台灣高鐵強調，本次後續亦將持續評估預售狀況及運能調度空間規劃增開列車，以滿足旅客需求。
此外，台灣高鐵提醒旅客，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並佩戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。
(工商 )
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