中央銀行發現約有新台幣480億元的外資，透過投資國內投信的台股反向ETF，疑似假投資真炒匯，金管會主委黃天牧19日透露，證期局二週前已約談國內發行反向ETF的四家投信，要求將單檔基金的外資比重，降到3成以下，投信業者「都能體認這樣的期待」，且證期局亦找外資保管行溝通，黃天牧說：「都已經處理完了。」

同時，黃天牧亦提出台股可「穩步趨堅」四要素，一是美國總統大選造成的不確定因素已逐漸減少，二是上市櫃公司營收公布，表現亮麗，三是台灣兼顧防疫之下，亦能維持經濟發展，在國際間有口碑，四是內資與外資都進台股，即台股有基本面亦有資金面。

對於台積電股價挑戰新高，帶動台股上揚，黃天牧亦表示，很欣慰台灣有這麼好的公司，但金管會年底前會公布資本市場藍圖，包括設立創新板，及對未來三年如何進一步強化資本市場訂定努力方向；同時2021年6月將推動流動量提供者制度，對優質但交易量不高的上市櫃公司，要讓更多投資人重視，黃天牧說：「希望讓台股更多不同類型的股票，都得到投資人重視。」

此外，黃天牧也透露，外資11月是呈現淨匯入趨勢，應有新台幣900多億元。

至於先前央行提出的管理外資藉由投資台股反向ETF炒匯的問題，黃天牧表示，不會發布新的函令，但已採取動作，即約見發行反向ETF的投信業者，如元大、國泰、富邦、群益等，要求投信管理反向ETF的投資人集中度，尤其是外資投資不要超過基金規模的30％，投信業者都能諒解，且會逐步降低外資投資比重。

另外，證期局也已與外資保管行溝通，同樣也是約束外資的投資行為，黃天牧表示，同樣的動作二年多前就做過，既然央行有此顧慮，基於政府是一體的角度，金管會也會採取動作，與相關業者溝通。

(工商 )