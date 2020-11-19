行政院長蘇貞昌今（19）日在行政院會表示，美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）在今年亞太經濟合作會議（APEC）部長級年會中，唯一指名對台灣表達感謝，指出現在是台灣走向世界經濟舞台的最關鍵時刻，盼能進一步深化台美經濟合作。

今年APEC部長級年會16日首度以視訊方式進行，蘇貞昌感謝政委鄧振中、政委兼國發會主委龔明鑫擔任代表圓滿完成任務，除分享台灣防疫經驗與經濟成果，並再次宣示願意在全球防疫上做出更多貢獻，強化與各國連結。

蘇貞昌表示，台美關係近年來顯著提升，除了通過多項友台法案、軍售案、雙方官員互訪密切、復設關島辦事處。美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）此次亦特別在會議發言中，唯一指名對台灣表達感謝，感謝台灣多年來大力支持美國推動的「經商便利度計畫」。

蘇貞昌指出，台美近年在經濟合作方面特別有進展。經濟部長王美花8月31日與美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）以「美台經濟合作前景」為題進行線上對談時，美方主動宣布和台灣正在建立新的雙邊經濟對話。

隨後，美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）便於9月17日來台訪問，就台美經濟合作各層面議題進行意見交換，台美亦於9月底共同簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，加上8月底的「5G共同安全宣言」，充份展現台美雙邊合作夥伴關係更上層樓。

蘇貞昌表示，經濟部政次陳正祺已於16日赴美，參加明（20）日舉辦的首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，洽談議題包括全球健康安全、科學與技術、5G乾淨網絡、供應鏈合作、投資審查、基礎建設及能源及婦女經濟賦權等，均與台灣下階段經濟發展息息相關。

蘇貞昌指出，台美深化經濟合作正要開始，現在是台灣走向世界經濟舞台的最關鍵時刻，台灣有足夠的實力走向世界，掌握與世界各國經貿合作發展機會，只要大家一起努力，台灣就會更有前途，不僅在世界占有一席之地，國際發展空間也能越來越寬廣。

(時報資訊)