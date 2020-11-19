為推廣閱讀，南投縣文化局出版「青少年文學讀本」給廣大青年及喜愛看書的民眾，文化局更從即日起到29日，舉辦數位閱讀與線上抽獎活動，民眾只要上網閱讀32篇數位文章中的任1篇，再將50到100字的閱讀心得上傳，即可參加抽獎，最大獎為任天堂遊戲機1台。

為推廣青年朋友的閱讀習慣，文化局辦理「寫一波抽大獎」活動，19日至29日只要上活動官網完成如下步驟：1. 在「南投縣青少年文學讀本」活動網站，進入線上數位文章閱讀後，登入並留言50到100字的讀後心得並上傳照片；2. 使用個人Facebook公開帳號分享該活動網站；3. 使用臉書主題加註「南投縣青少年文學讀本」。完成以上3個步驟，即可參加抽獎，獎品包括：任天堂Switch 1名 、Apple Iphone SE 第二代1名、Apple Ipad mini 1名等大獎。

線上抽獎將於活動結束後進行電腦隨機抽獎，並於12月1日將得獎名單公布於南投縣政府文化局官方網站及官方Facebook粉絲專頁，歡迎青年學子及民眾踴躍上網參加。更多活動訊息請點此：https：／／teensbook.nthcc.gov.tw／

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