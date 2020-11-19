警一分局文化派出所員警洪富鑫（右）、陳建勳（左）協助女子，保住辛苦積蓄。（警一分局提供／李宜杰台南傳真）

南市警一分局文化派出所員警洪富鑫、陳建勳，18日下午接獲轄內某金融機構行員通報，稱有名女子疑似遭詐騙，欲匯款至國外帳號。警方趕抵了解後，該名女子自稱在網路結識一名土耳其籍男子，遭慫恿投資，需要17萬元，所幸警方及時勸說阻止，才保住辛苦積蓄。

據了解，該名王姓婦人10月初於社群網站結識一名土耳其籍男子，兩人平時以LINE互相聯繫，相互噓寒問暖，日久生情，而外籍男友取得王女好感後，就謊稱需要一筆資金投資，還邀約王女加入，而王女也在不斷慫恿下，18日下午到中華東路三段某金融機構，欲辦理臨櫃匯款至土耳其男子指定銀行帳戶。

文化派出所員警洪富鑫、陳建勳到場了解後，透過詳細解說，向王女表示這是常見的「假交友真詐財」，最後在努力勸說下，王女才恍然大悟，保住辛苦積蓄。

南市警一分局呼籲，民眾如接聽到疑似詐騙電話或訊息，務必冷靜1聽、2掛、3查證，並撥打警政署165防詐騙專線、110或是當地派出所的電話，以免受騙上當。

(中時 )