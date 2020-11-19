蔣飛官家屬上午搭軍方搜救直升機，到失事地點海域上空，對蔣上校喊話，希望他能趕快出現。 12點10分家屬一行共7人飛回空軍基地，搭上軍方安排接駁車離去。（王志偉攝）

嚴德發昨天也在花蓮慰問蔣正志上校的妻子及岳父，並表示國軍會盡全力來搜救。（國防部提供／王志偉花蓮傳真）

空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校駕駛F-16戰機17日在花蓮外海墜海，搜救行動持續至今仍未發現人機。飛官蔣正志的家屬上午搭上了軍方搜救直升機，到失事海域上空對蔣上校喊話，希望他能趕快出現，直到中午家屬才回到空軍基地，對於家屬心情等，軍方不願多談，但仍強調，希望全國一起集氣，將蔣上校帶回來！

據了解，蔣正志上校所駕駛的F-16戰機於17日進行例行夜航訓練，卻在2分鐘後失聯，而搜救行動進入第3天，卻遲遲未搜所到機身與人；嚴德發今(19日)在立院證實，海軍錦江級艦於18日上午9時3分在距岸9浬處接獲到失聯的戰機FDR信標（即飛行資料紀錄器Flight Date Recorder，俗稱黑盒子），已委託民間具有專業、打撈日前幻象戰機失事經驗的銓日儀公司打撈。

因種種跡象顯示戰機疑似墜落，飛官蔣正志家屬一行7人，今(19日)上午搭乘直昇機飛往花蓮海域疑似出現飛機信海區域喊話，希望蔣上校能趕快出現，直到中午12點10分，搭載家屬直升機飛回空軍花蓮基地，隨後坐上軍方安排的接駁車離去。

嚴德發昨天也在花蓮慰問蔣正志上校的妻子及岳父，並表示國軍會盡全力來搜救，國防部長嚴德發說：「動員所有的力量動員所有的搜救，所有的手段要把他找回來。」

根據空軍司令部晚間公布初步調查資料顯示，空軍司令熊厚基指出11月17日晚間，蔣正志上校駕駛的2號機曾於18時4分51秒、18時4分54秒透過無線電回報「TWO tied（鎖定前位機）」，隨後於18時5分47秒回報「2 Loud And Clear（無線電非常清楚） 」，此後就沒有再講話了。

空軍指出，在蔣正志上校發出最後通話紀錄之後，另架1號長機透過無線電通報「我仍在雲中，出雲後報告」，顯示夜間飛行訓練時戰機是入雲飛行。熊厚基強調，全程空中無線電沒有通報機械異常的紀錄。

而根據空中3號機鎖定失事蔣正志上校戰機的飛行紀錄資料（如下）戰機於短短20秒內加速下墜7000呎。空軍司令熊厚基表示:戰機於夜航時執行雲中轉彎任務，不排除是空間迷向造成戰機失事。

空軍公布上校蔣正志所駕2號機飛行紀錄資料：

18時6分7秒：高度7000呎、速度310浬、航向100度

18時6分21秒：高度4000呎、速度390浬、航向060度

18時6分27秒：高度0呎、速度500浬、航向080度。

(中時新聞網)