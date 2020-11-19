女星范冰冰長相精緻，加上女王般的霸氣氣場，是大陸一線當紅女星，然而去年她捲入陰陽合同逃稅案後，人氣一落千丈，沉寂了一段時間後才復出，日前她卻被直擊身穿寬鬆上衣，出沒在上海一間婦產科醫院門口，一隻手還護著小腹，讓網友忍不住懷疑她是否有喜了。

范冰冰日前在婦產科醫院門口現身，只見她穿著寬鬆的白色上衣及黑色長褲，將長髮隨意紮起，看起來十分輕便，范冰冰從醫院離開，卻一手護著小腹快速上車直奔下個地點，消息曝光後，頓時引起熱烈討論，加上前陣子范冰冰才出席典禮，因圓潤的外表遭轟像大媽，因此被猜測很可能懷有身孕。

在和李晨分手後，范冰冰的感情世界一直是個謎，今年9月女方生日時，有人在上海外灘用無人機高調替范冰冰慶生，以無人機排列成「我愛大黑牛」、「FBB」、「Happy Birthday」字樣，因而傳出幕後藏鏡人是李晨，被外界認為兩人是世紀大復合，但最後無疾而終，這個消息始終沒有獲得證實。

范冰冰離開時一手護著肚子。(圖/翻攝自微博)

如今傳出范冰冰有喜的消息，立刻在網路上引起熱烈討論，網友紛紛直呼，「好吧，這次又是誰的？」、「這是又打算生個弟弟嗎？」、「是不是隔壁老王的」、「孩子爹是誰」，但也有人認為，女生看婦產科是再正常不過的事，「女人得點婦科炎症不是很正常」。

(中時新聞網)