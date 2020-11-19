台灣民眾黨台南總服務處近日走上台南街頭，號召民眾一起北上參加22日的秋鬥。（台灣民眾黨台南總服務處／李宜杰台南傳真）

勞工運動「秋鬥」將於22日登場，台灣民眾黨日前宣布參加，並號召支持者上街，表達萊豬「源頭管理、明白標示」訴求，同時也將於遊行當天，發送3000片印有台灣豬的口罩給參與民眾。而民眾黨台南總服務處本月初甫於東區成立，近來已馬不停蹄上工，連日前往永康區、東區、善化區等掃街，號召民眾22日北上走秋鬥，一同關心萊豬食安議題。

民眾黨發言人蔡峻維表示，此次訴求有二，包括進口萊豬，應列特定貨號以供辨識；而進口豬肉再製品，混和產品、食品添加物之容器或外包裝，也應標示是否含萊克多巴胺豬肉，同時也要求食品標示、食品添加物相關規定，應增列標示是否使用含萊克多巴胺豬肉。

蔡峻維指出，此次遊行將喊出「藍綠別雙標、萊豬就要標」口號，凸顯藍綠執政與在野立場互換，最終犧牲的仍舊是民眾選擇的權益；因此，務實主張萊豬進口必須「源頭管理、明白標示」，才是符合主流民意的訴求，也是民眾黨此次遊行的唯二主張。

蔡峻維強調，秋鬥遊行是一個歷史悠久的社運平台，屆時將有不同政黨、團體共同參與，發表各種立場與言論，這些皆是多元的民主社會常態，民眾黨沒有支持其他政黨提出的個別訴求，但基於尊重主辦單位多元並存的原則，仍會參與遊行。

(中時 )