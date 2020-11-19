美國蘋果公司周三推出新的應用程式佣金方案，對於在App Store的年營收不到100萬美元的app開發者與公司，蘋果將把收取的佣金費率將從30%調降至15%。

這個名為「App Store小型企業計畫」（App Store Small Business Program），將於明年1月1日推出。除了一年從蘋果獲得的收入不到100萬美元的程式開發者適用新方案之外，砍半後的15%佣金費率亦適用於程式第一年上架的訂閱銷售。如果app開發者從蘋果商店獲得的年收益超過100萬美元，則在當年度剩餘時間將改而採用30%的標準費率。

蘋果表示，新方案將使App Store大部分開發者受益。執行長庫克表示，公司推出這個計畫，以幫助小型業主在App Store寫下創新與昌盛的新篇章，並打造蘋果客戶喜愛的那種優質app。蘋果表示，將於12月公布更多關於這項計畫與資格要求的細節。

近年來蘋果對app內購買抽佣30%的政策面臨審查壓力，並引發許多開發者對App Store佣金制度與各種限制的不滿情緒。臉書與微軟已公開批評這個30%的費用，9月一群開發者組成了一個團體，準備對抗App Store的政策與佣金制度。蘋果亦捲入與《要塞英雄》（Fortnite）遊戲開發商Epic Games的法律爭訟，因Epic試圖提供直接付款方式規避蘋果佣金，違反了App Store的營業準則。

app內購買的抽佣也受到反托拉斯監管機關與政府官員的抨擊。 在庫克於美國眾議院反托拉斯小組委員會作證之前，該委員會主席將這筆費用比喻為「攔路搶劫」。此外，蘋果也是歐洲與其他國家正在進行中的反托拉斯調查重點。

(時報資訊)