日媒報導，東芝（Toshiba）正考慮將兩座半導體工廠賣給聯電。針對此消息，聯電(2303)不評論市場傳言，但表示對於股東權益有利的事都持開放心態。

先前即傳出此一消息，日媒進一步報導，根據電子版《日刊工業新聞》週四(19日)報導，日本東芝考慮將兩座半導體工廠賣給台灣聯電，最快可能在2021年3月前達成協議。然而目前談判尚處初期階段，東芝在聯電之外還有其他候補選項。

報導指出，東芝打算轉手旗下子公司Japan Semiconductor旗下的兩座半導體工廠，分別位在日本岩手縣北上市及大分縣大分市。據指出，岩手工廠有8吋晶圓產線，大分工廠有8吋與6吋晶圓產線。8至9成產能是提供給東芝集團，以馬達控制晶片居多。

聯電表示，不評論市場傳言，不過，只要對股東權益有利，公司都持開放心態。

聯電先前公告，董事會決議，授權董事長洪嘉聰對可能的投資標的，參與競標、議價、協商並簽署相關文件等，並於未來董事會報告或討論。外界揣測，聯電是為收購東芝晶圓廠做準備。

聯電於法說會表示，目前8吋產能嚴重不足，此情況確定會延續到明年。對併購方面採取開放態度，只要有合適的產能，都會評估考慮，對象一直都在尋找中。

(時報資訊)