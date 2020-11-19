工業電腦大廠研華(2395)嵌入式物聯網線上夥伴峰會「Advantech Connect」今（19）日正式登場，將以邊緣智慧、AI產業應用、嵌入式創新平台3大主題，在3天舉辦9大議題論壇、超過60場線上演說與新品發表，預計將匯集大中華區超過1萬位客戶及夥伴與會。

此次Advantech Connect規畫舉辦的9大論壇，議題包括邊緣智慧、邊緣人工智慧（AI）、嵌入式創新平台、工業無線新趨勢、中國晶片、工業物聯平台、系統整合服務等，並將在會上發表5大新品，包括3件AIoT邊緣智慧方案、2件滿足產業應用需求的工業App。

今日首場論壇以「AIoT決勝邊緣．開創萬物智聯新時代」為主題，邀請超過30位智聯網領域權威專家及產業夥伴，分別從邊緣智慧、AI、工業無線、嵌入式創新平台、智慧產業實踐觀點等觀點切入，與夥伴客戶在線上分享看法。

研華嵌入式物聯網平台事業總經理張家豪表示，IDC報告預期，2025年全球聯網連接數量將增加至270億個，智慧邊緣總體市場規模將達650億美元。對此，研華提出嵌入式設計服務、邊緣智慧設備管理2大發展主軸因應。

張家豪指出，研華將藉由邊緣AI開發部署、工業無線技術整合、工業周邊系統整合及跨雲平台服務等4個創新技術引擎，積極打造全面搭載研華智慧設備維運管理軟體WISE-DeviceOn的軟硬整合及產業解決方案。

張家豪表示，若產業解決方案全面搭載WISE-DeviceOn，客戶夥伴將可同時享有設備管理、數據管理、應用軟體管理及多雲平台整合等服務。研華已與全球超過500家不同產業的生態夥伴合作，以加速邊緣運算落地、並賦能不同產業的設備製造商提供更完整服務。

對於中國市場近年蓬勃發展及相關新基建布局，張家豪認為，未來採用在地化平台及技術的需求將有爆發性成長，尤其是在工廠自動化設備、金融業設備等應用。對此，研華相關解決方案未來將全數由崑山團隊進行產品開發，採用在地化晶片平台深耕服務在地客戶。

(時報資訊)