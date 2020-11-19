國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介日前透露有意參選台南市長。對此，台南市長黃偉哲表示，如果未來競爭對手真的是謝龍介，他期望對方「是可敬的對手，而不是可惡的對手」。

綜合媒體報導，謝龍介17日在市議會總質詢時表示，近來台南社會事件頻傳，他認為可能和民進黨現在開打的黨內初選有關，這讓黃偉哲很難專心在市政上，也對市民很不公平。就在此時，謝龍介突然爆出這段話，「雖然說不定最後是我跟你選，我也不想勝之不武，先被搞慘了之後再來和我競爭，這樣也沒意思，大家君子之爭」。

對此，據《ETtoday新聞雲》報導，黃偉哲對此表示，對於黨內初選並不害怕，但怕的是抹黑和出奧步打擊對手。如果國民黨真的推派謝龍介參選，他希望謝是個可敬的對手而不是可惡的敵人。

對於謝龍介的參選，國民黨台南市議員蔡育輝認為，謝龍介目前應是最強人選，但勝選機會很小。而國民黨立委陳以信認為，謝龍介表態參選台南市長是好事，畢竟台南人不欠民進黨，沒有讓民進黨長期執政的道理。相信國民黨只要推出好人才，一定可以得到台南市民的認同。

(中時新聞網)