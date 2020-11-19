勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所指出，台灣企業參與新創投資件數占比逐年下降，相比之下亞洲其他各國創投興起，顯見我國企業仍以內部創新為主。

台灣新創圈年度盛事「2020 MeetTaipei創新創業嘉年華」在18日至21日於台北圓山花博爭艷館盛大開幕。2020年勤業眾信在MeetTaipei為新創事業打造「春芽新創專館」，透過一對一促成新創事業與大企業策略聯盟的「Morning Pitch Pre-select」，幫助新創事業找尋大型企業合作夥伴。

勤業眾信新創事業服務團隊負責人張鼎聲表示，在疫情趨勢下，今年全球經濟市場資金投注亦趨謹慎保守，根據台經院統計，2020年第三季全球三大地區北美、亞洲與歐洲創投的投資件數共3,670件、較前兩季回升，但仍較去年同期年減6.6％，整體仍以亞洲地區成長表現為佳。

張鼎聲指出，勤業眾信《創新生態發展》報告指出，2019年全球一般企業與企業創投機構（CVC）共參與3,234件交易活動，投資金額達571億美元，投資產業主要以人工智慧、網路安全、智慧醫療、消費用品與金融科技等五大領域。

反觀台灣，張鼎聲認為，台灣企業則較偏重內部創新；《2020台灣產業新創投資白皮書》統計數據顯示，高達七成企業未與國內外新創事業有任何形式的合作，企業參與新創投資件數占比逐年下降，2019年占比為52.63％，較五年前減少了10％；與新創事業跨域合作者，以資通訊、半導體產業較為積極。

此外，勤業眾信今年也挑選智慧醫療、金融科技等新創業者分享經驗，包括先鋒智能、居家先生、展雋創意、順立智慧、雲飛傳媒、犀動智能科技、聿信醫療器材科技、鐳洋電測科技、互聯安睿資通、薩摩亞商紐加頓台灣分公司等。

勤業眾信自2019年推出「財會管理進階計畫 」，培養創業家專業財會智識與數據分析能力，循序漸進且有效地帶領公司邁向健全體質，提供創業人一站式專業諮詢、創業資源媒合服務，全方位扶植新創事業發展、鏈結全球創業生態圈。

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