事業體系橫跨重劃、房產、休憩、以及幼教等4大產業的華友聯集團，19日喬遷到高雄文山特區的總部，華友聯集團除了營收可從今年的27億元，躍升到2022年的64億元，明年將再推出百億元的建案預售，而位於宜蘭的86公頃重劃工程，也將完工，分回土地之後，規劃進行住宅和休閒飯店的開發。

華友聯集團耗資6.3億元興建的企業總部，19日舉行喬遷之喜，華友聯開發菶事長陸炤廷19日表示，位於文山特區文鳳兒童公園的總部，樓高14層，8樓以上自用，其餘樓層將以每坪1000元（包括管理費），出租給跟集團企業相關連的企業進駐。

陸炤廷指出，華友聯集團目前的事業體系，橫跨重劃、房產、休憩、以及幼教等4大產業，上市櫃的華友聯開發（1436）今年營收大約17億元，華友聯建設約10億元，今年集團營收合計約27億元。

他說，明年大約維持在26到27億，不過，都集中在華友聯開發，因為，華友聯開發已經接近完銷的EGO和秋紅谷，將可在明年上半年完成交屋入帳。

陸炤廷表示，華友聯集團的營收大爆發，將集中在2022年，屆時，華友聯開發將有I世界和H Time的入帳，合計達47億元，而華友聯建設也將有2個建案入帳，合計約17億元，總額約64億元。

不過，他說，為了鋪設未來的營收，華友聯集團將在2021年一口氣推出3個預售建案，分別是小港案33億元、果貿二案46億元、台南86特區案22億元，總銷金額達101億元。

陸炤廷指出，在重劃工程方面，由華友聯市地重劃公司負責的國泰重劃區，包括購買的土地，預計明年可分回將近5,000坪，這些可建住宅的「商三」和「商四」的土地，未來的開發期程，要視重劃區內大地主台糖的招商進度而定。

至於華友全市地重劃公司負責的宜蘭86公頃重劃工程，預定可在2024年完工，陸炤廷表示，宜蘭的土地將在完工之後，進行全齡住宅、以及休閒飯店的開發。

他說，華友聯目前在飯店和休憩產業，雖然只有屏東H會館和台南86特區的清水漾汽車旅館，但，二者的住房率幾乎不受新冠疫情影響，清水漾除了11和12月之外，幾乎每天都客滿，而H會館從今年4月到10月，也都維持80％以上的住房率，而且旺季的售價每晚都在7到8千元。

因此，陸炤廷指出，華友聯集團正規劃興建清水漾汽車旅館二館，位於高鐵台南站生活圈的土地，也納入興建星級旅館的考量，如果加上宜蘭重劃區的休閒飯店，華友聯集團在旅館產業版圖將更有進展。

(工商 )