台中市顧姓街頭藝人涉嫌在2012至2018年間，從韓星男子團體SUPER JONIOR、BTS等藝人網路粉絲團搭訕未成年追星少女，以介紹工作、提供金錢或脅迫等方式誘騙拍攝裸露影片及照片，供他欣賞，檢警在他隨身碟內查到近百名未成年少女猥褻照片與影片，台中地院審理追查出有30多名少女受害，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判刑18年，得上訴。

擅長吹薩克斯風的32歲街頭藝人顧男，利用韓國藝人SUPER JONIOR、BTS等當紅藝人所擁有龐大的年輕女粉絲，混進網路粉絲團，佯稱他是「女性」，與少女粉絲搭訕聊天，要求少女拍攝裸露胸部及下體的影片傳送給他，便可加入相關粉絲團。

顧男並在網路向少女佯稱認識經紀公司，可以提供賺錢機會，分別扮演公司及客人2個角色，指稱客人都有在公司預先儲值，只要傳送裸露照片給他，就可協助介紹賺錢機會。

顧男取得少女裸露影片後，再進一步以公開影片為由，脅迫少女後續再拍攝裸照影片，一再得逞。案經被害人報案，警方去年元月間分赴顧男台中市住處及新北市租住處搜索，查扣電腦、硬碟及隨身碟，過濾發現裸照女子遍及高雄、台中及新北市等各地，人數高達近百人，檢警過濾出48名被害女子，檢方去年9月將他起訴。

台中地審理追查，顧男以詐術及脅迫31名未滿12歲的兒童或12歲以上、未滿18歲少女，製造猥褻電子訊號，其他尚有10多名少女則罪證不足。顧男從事音樂教學及演出工作，利用網路匿名施用詐術，犯罪手段卑劣，大多數被害兒童及少女因擔心遭責罵而隱忍不發或委曲求全，顧男食髓知味，犯罪時間長達數年，且被害人的人數最多，侵害兒童及少女身心健康及隱私，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判刑18年。

(中時 )