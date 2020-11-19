國民黨台南市議會黨團批評民進黨政府讓言論自由倒退100年。（程炳璋攝）

【現場直播】國民黨團「被踐踏的言論自由 鄭南榕死不瞑目」記者會｜2020.11.19

NCC委員18日以7：0投票決議中天新聞台不續照，台南市議會國民黨團全體議員19日頭綁抗議頭巾，怒斥東廠NCC下台，砲轟民進黨政府比共產黨還共產黨，令台灣言論自由倒退100年，18日成為國恥日，蔡英文總統自毀承諾，台灣跟北韓成為換帖（兄弟）。

國民黨書記長王家貞19日率台南市議會泛藍軍議員，包括張世賢、蔡育輝、蔡淑惠、林燕祝、李中岑、方一峰、許至椿、盧崑福、洪玉鳳、林美燕，每人頭綁白頭巾表達抗議。

王家貞頭巾寫上「恥」字，手拿「國恥」紙板，控訴蔡英文曾在鄭南榕追思會上說「會讓言論自由成為台灣人共同DNA」，卻自毀承諾，放任東廠扼殺言論自由。雅虎民調有7成3非常不認同中天不續照決定，7成5認為對國內言論自由影響大，民進黨政府仍一意孤行。

蔡育輝表示，鄭南榕地下有知，一定會爬起來給蔡文兩巴掌，民進黨現在跟共產黨有何不同？

林燕祝要NCC陳耀祥看看泛綠的電視新聞台，意有所指說，如果新聞台的記者可以當政黨的不分區立委，新聞台的政論節目都是傾向特定政黨的一言堂，在民政開放、言論自由的時代，更應該被監督和管制。

許至椿認為NCC已是民進黨箝制言論自由的打手，民進黨已成集權不民主的政黨。

李中岑轟民進黨比共產黨還共產黨，只會追殺不同聲音、不同顏色的民眾和民代。

盧崑福批評民進黨執政是順我者生，逆我者亡，現在這世代老爸都管不了孩子要看哪一台，民進黨憑甚麼關中天。

洪玉鳳嘲諷民進黨可以跟北韓當換帖兄弟，馬英九、陳水扁執政都不敢關電視台，現在的台灣跟北韓有甚麼不同？

國民黨台南市議會黨團19日輪番砲轟，強烈譴責蔡政府的惡行，全力捍衛第四權。

(中時 )