台灣房屋集團趨勢中心統計捷運綠線沿線捷運宅交易占比，南屯區高達27.7％交易為捷運宅。（盧金足攝）

台中市歷經3名市長，等了11年的台中捷運綠線，正展開試營運，16日首日就創下單日超過7萬人次搶搭熱潮，台中搭乘大眾運輸習慣改變，捷運沿線捷運宅受激勵，台灣房屋集團趨勢中心統計捷運綠線沿線捷運宅交易占比，南屯區高達27.7％交易為捷運宅，北屯區捷運宅占25.6％，與2018年相較，比例增加逾9％，交通方便的捷運宅強強滾。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台中市推行公車一定里程內免費的政策，讓民眾逐漸習慣並依賴大眾運輸，並引頸期盼台中第一條捷運綠線，購屋族近年卡位捷運宅，期待複製台北成功經驗。

中捷不僅吸引在地買盤，外地購屋者到台中置產，也以交通便利的區段為首選，尤其北部客因對捷運的熟悉度高、依賴性強，所以對捷運宅情有獨鍾，今年沿線行政區捷運宅買氣佔比達16.9％。

其中，南屯的捷運宅交易件數雖非最多，但是跟整個行政區占比來看，卻是最高，張旭嵐分析，中捷綠線行經北屯、北區、南屯及西屯的市中心鬧區，生活機能豐富，本來就是自住客的理想購屋區段。

南屯區因捷運設站的區段，正好是八期、七期及五期等環境質感突出重劃區，加上站區周邊的交通條件隨捷運開通大躍進，為房市創造豐厚的增值利基，因而吸引民眾搶進，成為捷運宅交易集中度最高的行政區。

受惠中捷與好市多開幕，北屯區成為中捷通車受惠者，捷運宅交易量勇冠各區，台灣房屋中清捷運特許加盟店店東楊京達說，捷運宅自住、投資兩相宜，中捷沿線交易較熱絡的四維國小、文心崇德及文心中清等站，因周遭發展成熟，新屋供給不多，但人口又相當密集，故房價表現穩健。

目前當地屋齡5年內的新屋，成交單價多在30-32萬之間，5-10年新古屋，單價則落在26-30萬，連屋齡20年左右的中古大樓，價格也已攀上2字頭。

此外，當地的租賃市場發達，置產收租的效益頗佳，周邊屋齡10年以下的租賃物件，套房含車位月租金約1.8至2.2萬，2房帶車位則可月收2.4至2.8萬租金，換算年投報率約3至5％，吸引不少買家購入樂當包租公。

張旭嵐進一步說明，台中捷運沿線各站開發題材豐富，如北屯總站、松竹站一帶的總站特區與單元十二，不僅是北屯當前推案最熱絡的新興重劃區，近來更因好市多北台中店的開幕帶動話題。

台中市北屯區成為中捷通車受惠者，捷運宅交易量勇冠各區。（盧金足攝）

台中捷運綠線才展開試營運，已帶動房市。（盧金足攝）

(中時 )