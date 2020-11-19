109學年HBL高中籃球聯賽男子組預賽今天點燃戰火，本季尋求三連霸的能仁家商，首場賽事面對三重商工，以114比47輕鬆過關，跨出好的開始。

能仁「禁區坦克」史魯齊受傷休養中，預賽階段將掛免戰牌，不過今天還是贏得相當輕鬆，上半場打完就領先多達33分，賽後教練李正豪說：「雖然這場比賽沒有展現出來，但少了史魯齊對我們還是有差，周日面對身材較高大的高苑工商，可能就是一個考驗。」

對於預賽首戰就得分破百、勝分67，李正豪表示並未預期到，還待後續比賽觀察球隊狀況，「今天應該是路線有做出來，快攻有按照模式去走。」

睽違6年回到HBL預賽16強行列的三重商工，教練周敬指出，球隊是挑戰者，要來挑戰能仁等列強，而球隊在他帶隊4年來包括大小賽事，不第4次面對能仁，球員此役表現和衛冕軍差很多，還要繼續努力，他也會激勵球員持續學習，在接下來的賽事做出改變。

能仁高三王鈞聖、林子桓各攻下14分，王鈞聖另有5籃板、5助攻、6抄截；三重以楊東翰14分最高，他也抓下5記籃板。

(中時 )