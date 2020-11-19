春節台商返台將按現行標準隔離14天。台企聯常務理事、台商會長徐正文已開始串聯大陸各地台商，並已獲台企聯榮譽會長王屏生大力支持，後續將集體向政府提出訴求，爭取台商過年回台能比照「商務泡泡」模式，回台前及入境後均實施核酸檢測，以縮短隔離期。目前已獲包括華北地區、東莞、珠海、江蘇等地台商會長支持。

徐正文表示，目前串連狀況主要剩下上海，而人在當地的台企聯顧問孫芳山也正協助串連。徐說，不只王屏生，很多台商會長都相當支持。畢竟開放台商「商務泡泡」入境是台商們共同的期望。他也透露第一步會先請各地台商錄製影片，提出訴求，現也已開始著手。

對於台商希望比照商務入境模式，陸委會日前已說明，有關報導台商希望比照「經濟泡泡」等模式於春節返鄉，並能夠縮短隔離14天，應屬混淆，兩者為不同性質的需求條件跟防疫規範。因商務履約專案來台都是用非常高成本的專人專車，嚴密管控沒有進入到我們社區的防疫措施只適用在極少的個案，且是個案申請，跟台商回到台灣來進入到我們社區是完全不同。

陸委會解釋，特殊入境模式經貿事由都採取專案方式辦理，由主管機關就個案審酌必要性及急迫性、不可替代性及對國內經濟發展有重大貢獻這些條件，並由指揮中心審查來台活動的動線安排，要專人專車陪同，要接觸對象管控等相關機制，以及沒有進入我方社區等。

海基會已對台商、在陸台生及陸配等春節返台人數作統計，並送至指揮中心做屆時防疫需求之參考。惟據了解，以在陸台商數量，是不可能比照現行「商務泡泡」模式，因單是成本耗費就太巨大。

(中時 )