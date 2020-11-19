台商回流不僅將高端生產線遷回，還有不少台商返台設置企業總部，刺激出龐大的土地建廠需求，建商看準未來廠辦趨勢，在台北素地一地難求下，開始把目光聚焦轉往新北市工業土地布局。信義全球資產公司統計土城區工業地產交易，今年(截至10月止)上市櫃法人總交易金額累計119億元，為今年新北市交易最熱絡區域，又以建商投資金額占最大宗，相較於2019年僅有一筆約5億多交易，更顯現出土城區工業地產交易熱絡的盛況。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，土城工業地產受惠於軌道經濟學加持，除了現有捷運板南線，未來還有捷運萬大中和樹林線及三鶯線，除可串連新北、桃園產業帶，對於招募人才也更有吸引力，在企業進駐意願更高下，開發商在此布局就更積極，像是國泰人壽早在2012年就開始布局土城工業土地，以43.9億元買下1萬多坪土地，將興建地上10層的廠辦大樓；另外德恩建設也在今年以38億元向達欣工程買下其在2014年所購入的景德製藥土城廠。而今年工業地產總金額最大的一筆，即為長虹建設以61.39億元投資土城工業地產，位於捷運永寧出口旁，將興建辦公大樓。土城工業土地目前行情，近捷運站之土地行情每坪約50-65萬元，離捷運站較遠的土地行情每坪則約40-55萬元。

隨著產業升級轉型及擴張，工業區立體化方案加速推動，帶動了土城工業區建物更新，未來將有5大都更案完工，包含中工、國泰人壽、安澤建設、華南資產及勝仁針織案都啟動都更程序。已經動工的中工土城AI智慧園區，將規劃地上17樓、地下5樓的廠辦，預估釋出6.7萬坪廠辦面積，未來將自用、出售和出租各占三分之一；國泰人壽土城都更案在2019年核定，將規畫地上10樓、地下1樓的廠辦，預估釋出2.5萬坪廠辦面積；華南金控的土城資訊大樓將規畫2棟廠辦，預估釋出1萬坪廠辦面積；勝仁針織都更案也將興建廠辦，預估釋出3千坪廠辦面積；還有安澤建設都更案預估釋出3千坪廠辦面積，合計五案將陸續釋出11萬坪廠辦面積。

總經理柯宏安表示，因應國際大廠高端產品供應鏈布局，使得台灣產業形態由傳統產業逐漸轉型高科技產業，土城工業區也逐漸從以前老舊廠房樣貌，轉變為更多高科技廠辦群聚，加上未來土城暫緩發展區土地開發，未來整體就業與生活環境品質提升，土城發展值得期待。

(時報資訊)